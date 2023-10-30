Το Ισραήλ έχει «απογοητευτεί» από τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του

Η πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της έχει "απογοητευτεί" από τον διεθνή οργανισμό, τονίζοντας ότι οι επικεφαλής των υπηρεσιών του δεν έκαναν αρκετά για να καταδικάσουν τη Χαμάς και τον αυξανόμενο αντισημιτισμό.

"Γενικά, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν απογοητεύσει τον λαό του Ισραήλ", δήλωσε η πρεσβευτής Μεϊράβ Εϊλόν Σαχάρ στους δημοσιογράφους, κατονομάζοντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

