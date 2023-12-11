ΕΕ: 15 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων να δοθούν στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει αύριο, Τρίτη, να εξασφαλιστεί ότι τα κέρδη που αποφέρουν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρησιμοποιηθούν για να συγκεντρωθεί τελικά ποσό έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ προς όφελος της Ουκρανίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

"Είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρωσικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί για να στηρίξουμε την Ουκρανία", δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις στην FT.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.