Ταϊλάνδη: Χρυσός ολυμπιονίκης κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη

Ο πρώτος χρυσός ολυμπιονίκης της Ταϊλάνδης κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται.

Η 17χρονος υπέβαλε καταγγελία αργά την Κυριακή κατά του Σόμλουκ Κάμσινγκ, ο οποίος έγινε εθνικός ήρωας όταν κέρδισε το χρυσό στην πυγμαχία στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα.

«Κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε το κορίτσι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνταγματάρχης της αστυνομίας.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τις αναφορές των τοπικών ΜΜΕ ότι ο 50 χρονος Ολυμπιονίκης, συνάντησε την έφηβη το βράδυ του Σαββάτου σε ένα μπαρ στο Khon Kaen, μια πόλη στα βορειοανατολικά, όπου έμειναν μέχρι τις 3:00 π.μ. τοπική ώρα πριν πάνε σε ένα ξενοδοχείο όπου το κορίτσι είπε ότι ο πρώην Ολυμπιονίκης της επιτέθηκε.

Ο συνταγματάρχης είπε ότι οι αστυνομικοί θα ανακρίνουν την έφηβη μαζί με μια ομάδα προστασίας παιδιών για να συγκεντρώσουν στοιχεία.

Ο Σόμλουκ είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αρνείται τον ισχυρό, λέγοντας ότι πήγε μαζί της στο δωμάτιου του ξενοδοχείου αλλά σταμάτησε όταν του είπε ότι ήταν μόλις 17 ετών.

Η ηλικία που γίνεται αποδεκτή η σεξουαλική συναίνεση στην Ταϊλάνδη είναι 18.

Πηγή: skai.gr

