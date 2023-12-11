La Repubblica: Τα παιδιά του Μπερλουσκόνι θέλουν να πουλήσουν την περιουσία του

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τα πέντε παιδιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι θέλουν να πουλήσουν μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Ιούνιο.

Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα La Repubblica γράφει ότι σε πρώτη φάση οι κληρονόμοι του «Καβαλιέρε» επιθυμούν να πουλήσουν τη βίλα Τσερτόζα, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Ροτόντο της Σαρδηνίας και, σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, αξίζει 260 εκατομμύρια ευρώ.

Ο «μίστερ TV» είχε αγοράσει την έπαυλη αυτή το 1998 όπου μεταξύ άλλων είχαν περάσει μέρος των θερινών διακοπών τους ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τσέχος πρώην πρωθυπουργός Μίρεκ Τοπολάνεκ.

«Στη βίλα αυτή με τεχνητά ηφαίστεια και πισίνες, οργανώθηκαν γιορτές με άφθονη σαμπάνια, οι οποίες διαρκούσαν μέχρι τα χαράματα» γράφει η εφημερίδα της Ρώμης.

Συνολικά, οι επαύλεις που κληρονόμησαν τα παιδιά του Ιταλού μεγιστάνα και πολιτικού υπολογίζεται ότι αξίζουν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Στις πιο εντυπωσιακές συγκαταλέγεται η «Βίλα Γκράντε», στην ιστορική Αππία Οδό της Ρώμης, όπου για πολλά χρόνια έμενε και ο γνωστός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι. Στον κήπο της και στο ισόγειο του κτιρίου έγιναν πολλές κρίσιμες συνεδριάσεις των ηγετών της ιταλικής κεντροδεξιάς.

Στα ακίνητα του «Καβαλιέρε» συμπεριλαμβάνεται επίσης μια πολυτελής κατοικία που βρίσκεται στο μικρό νησί Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας, όπως και δεκάδες μεγάλα διαμερίσματα σε ακριβές περιοχές του Μιλάνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Messaggero, το μόνο βέβαιο είναι ότι η βίλα του Άρκορε, 3.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου ο Μπερλουσκόνι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πουληθεί.

Στο Άρκορε, άλλωστε -λίγο έξω από την ιταλική συμπρωτεύουσα- κατοικεί η τελευταία σύντροφος του Ιταλού ζάμπλουτου πολιτικού, η βουλευτής του κόμματος «Φόρτσα Ιτάλια», Μάρτα Φασίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

