Ο υποστηριζόμενος από την κυβέρνηση Πέτερ Πελεγκρίνι εξελέγη πρόεδρος της Σλοβακίας, επικρατώντας του φιλοδυτικού διπλωμάτη Ιβάν Κόρτσοκ στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Με καταμετρημένο το 99,8% των ψήφων, ο Πελεγκρίνι εξασφαλίζει 53,20% έναντι 46,8% του Κόρτσοκ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβακίας.

Οι πολιτικοί αναλυτές περίμεναν μια πιο αμφίρροπη αναμέτρηση. Η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο κυμάνθηκε στο 61,2% και ήταν αυξημένη σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση», είπε ο Πελεγκρίνι απευθυνόμενους σε ψηφοφόρους του. «Θέλω να είμαι ένας πρόεδρος που θα υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Σλοβακίας», σημείωσε. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να κάνει τα πάντα ώστε «η Σλοβακία να παραμείνει στην πλευρά της ειρήνης και όχι στην πλευρά του πολέμου».

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έριξε βαριά τη σκιά της στην προεκλογική εκστρατεία, ιδίως αφότου ο λαϊκιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο – επί σειρά ετών σύμμαχος του Πελεγκρίνι – αμφισβήτησε την κυριαρχία του Κιέβου και ζήτησε συνθηκολόγηση με τη Μόσχα.

Ο Πελεγκρίνι είχε διατελέσει υπουργός σε κυβερνήσεις του Φίτσο. Τον διαδέχθηκε μάλιστα στην πρωθυπουργία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησής του το 2018 – στον απόηχο της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ και της μνηστής του, οι οποίοι πυροβολήθηκαν έξω από το σπίτι τους. Η διπλή δολοφονία είχε πυροδοτήσει κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, υποχρεώνοντας τον Φίτσο να παραιτηθεί.

Στο τελευταίο άρθρο του Κούτσιακ, το οποίο δημοσιεύτηκε μετά θάνατον, ο δημοσιογράφος αποκάλυπτε διασυνδέσεις μεταξύ της ιταλικής μαφίας και της κυβέρνησης Φίτσο.

Στον δρόμο του Όρμπαν;

Η τριτοκοματική κυβέρνηση της Σλοβακίας – αποτελούμενη από το Smer-SD του Ρόμπερτ Φίτσο, το Hlas-SD του Πέτερ Πελεγκρίνι και το ακροδεξιό SNS – έχει διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς τη γειτονική Ουκρανία. «Εάν κερδίσει ο Πελεγκρίνι, η Σλοβακία είναι πιθανό να ακολουθήσει τον δρόμο του Ορμπάν», προειδοποιούσε ο αναλυτής Τομάς Κοζιάκ, αναφερόμενος στον φιλορώσο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Κόρτσοκ αναγνώρισε την εκλογική ήττα και συνεχάρη τον αντίπαλό του. «Θα ήθελα να συγχαρώ τον νικητή των εκλογών», είπε ο Κόρτσοκ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Πελεγκρίνι «δεν θα ακολουθεί εντολές», αναφερόμενος στη σχέση του με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Ρόμπερτ Φίτσο. Δεν παρέλειψε επίσης να επικρίνει τον αντίπαλό του, ο οποίος κατά την προεκλογική εκστρατεία τον παρουσίαζε ως «πολεμοχαρή» υποψήφιο επειδή είχε ταχθεί αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας. «Αποδείχθηκε ότι μπορεί κάποιος να γίνει πρόεδρος της Σλοβακικής Δημοκρατίας διαδίδοντας το μίσος», είπε ο Κόρτσοκ.

Μολονότι έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο, ο πρόεδρος της Σλοβακίας επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες, διορίζει δικαστές και είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο αρχηγός του κράτους, το οποίο έχει πληθυσμό 5,4 εκατομμυρίων και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει δικαίωμα βέτο σε νομοσχέδια που εγκρίνει το κοινοβούλιο.

Ο Πέτερ Πελεγκρίνι θα αναλάβει την προεδρία της Σλοβακίας στις 15 Ιουνίου, διαδεχόμενος την Ζουζάνα Τσαπούτοβα που επέλεξε να μη διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Γυναικεία περιοδικά τον είχαν αναδείξει πρόσφατα ως τον «πιο σέξι πολιτικό στη Σλοβακία». Κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία, ο 49χρονος Πελεγκρίνι είχε δηλώσει πως ζει μόνος. «Αν εκλεγώ πρόεδρος, δεν θα με συνοδεύει πρώτη κυρία ούτε οποιοσδήποτε άλλος», είχε σημειώσει. Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες και μιλάει τρεις ξένες γλώσσες: ρωσικά, αγγλικά και γερμανικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

