Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα περίπου 4,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Σλοβακία για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στον πρώην υπουργό Εξωτερικών και διπλωμάτη, τον 59χρονο Ιβάν Κόρτσοκ, και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον 49χρονο Πέτερ Πελεγκρίνι.

Η απερχόμενη πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα δεν έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη πενταετή θητεία παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να χαίρει μεγάλης δημοτικότητας.

Το αξίωμα του προέδρου στη Σλοβακία, η οποία είναι χώρα μέλος της ΕΕ και του NATO, δεν περιορίζεται μόνον σε εθιμοτυπικό ρόλο, καθώς ο πρόεδρος της χώρας επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες, διορίζει δικαστές και είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Οι εκλογές αυτές γίνονται υπό τη σκιά του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία, ενώ η Σλοβακία εμφανίζεται επίσης βαθιά διχασμένη όσον αφορά εσωτερικά ζητήματα.

Η τρικομματική της κυβέρνηση βρίσκεται σε διαμάχη με την αντιπολίτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.

Ο 49χρονος Πελεγκρίνι προέρχεται από το φιλορωσικό κυβερνητικό στρατόπεδο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος αμφισβήτησε την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο 59χρονος Κόρτσοκ, ο οποίος υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση, έχει ταχθεί αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας, όπως και η απερχόμενη πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα.

Ο Κόρτσοκ κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 23 Μαρτίου, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 5,5% έναντι του Πελεγκρίνι.

Αποφασιστικός παράγοντας στον δεύτερο γύρο των εκλογών θα είναι πώς θα ψηφίσουν οι υποστηρικτές των υποψηφίων που αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο. Το αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται νωρίς αύριο, Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

