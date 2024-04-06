«Η κυβέρνηση Μελόνι μπόρεσε να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε ο Μπερλουσκόνι», γράφει η εφημερίδα La Repubblica. Μετά από πρόταση του Ιταλού υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, η κυβέρνηση της Ρώμης ενέκρινε απόφαση βάσει της οποίας στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη νέων δικαστικών, θα συμπεριληφθούν «ψυχομετρικά τεστ ικανότητας και προσωπικότητας».

Η απόφαση θα ισχύσει από το 2026 αλλά έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι πρώην δικαστικός «με τον τρόπο αυτό δεν ταπεινώνεται κανείς». Προσθέτει, δε, ότι «στο παρελθόν όλοι διαπίστωσαν ότι κάποιοι εισαγγελείς ή δικαστές είχαν μια κάπως ιδιαίτερη συμπεριφορά».

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί το τεστ «Μινεσότα». Πρόκειται για 567 φράσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσει κανείς: «αληθές» ή «ψευδές». Υπάρχουν διαπιστώσεις γενικού περιεχομένου όπως «πιστεύω στην εφαρμογή του νόμου» ή «αγαπώ την επιστήμη» αλλά και πιο «ιδιαίτερες» φράσεις, όπως «μισώ όλη μου την οικογένεια» ή «έχω την εντύπωση ότι με παρακολουθούν».

Αντιδράσεις στους νομικούς κύκλους

Πολλοί Ιταλοί συνταγματολόγοι, όπως ο καθηγητής Γκαετάνο Ατζαρίτι, είναι της άποψης ότι η εφαρμογή των τεστ στο δικαστικό τομέα θα μπορούσε να θεωρηθεί αντισυνταγματική λόγω και της διάκρισης των εξουσιών. Η πλειονότητα της Ιταλικής Ένωσης Δικαστικών είναι κάθετα αντίθετη και είναι πιθανή μια προκήρυξη απεργίας κατά της όλης πρωτοβουλίας, η οποία κρίνεται «προκλητική».

Επικρατεί η άποψη, ουσιαστικά, ότι με το συγκεκριμένο μέτρο η πολιτική εξουσία -και ειδικότερα η κυβέρνηση Μελόνι- θέλει να προσπαθήσει να ελέγξει, δια της πλαγίας οδού, τον δικαστικό κλάδο. Θεωρείται βέβαιο παράλληλα ότι θα υπάρξουν πολλές προσφυγές κάτι που θα μπορούσε να μπλοκάρει για αρκετό καιρό την εφαρμογή των τεστ.

Η ιταλική κυβέρνηση όμως δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει πίσω και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νόρντιο επιμένει: «Δυο στους τρεις Ιταλούς στηρίζουν την πρωτοβουλία μας. Oι δικαστικοί πλέον δεν χαίρουν της στήριξης που είχαν στο παρελθόν και με τις αντιδράσεις τους κινδυνεύουν να μοιάσουν με κλειστή κάστα». Είναι σαφές ότι πρόκειται για σύγκρουση που βρίσκεται μόνον στην αρχική της φάση και οι οποία επιφυλάσσει σίγουρα ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.

Πηγή: DW - Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, Ρώμη

