Ισραήλ: Μεγάλη κινητοποίηση εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου έπειτα από έξι μήνες πολέμου

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο βράδυ στο Ισραήλ εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς η χώρα μπαίνει αύριο, Κυριακή, στον έβδομο μήνα του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Τελ-Αβίβ, 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους οργανωτές, συγκεντρώθηκαν στην «πλατεία της δημοκρατίας», μια διασταύρωση δρόμων που επονομάσθηκε έτσι μετά τις τεράστιες συγκεντρώσεις του 2023 εναντίον ενός σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθούσε ο πρωθυπουργός, αλλά η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Κρατώντας καρικατούρες του «Μπίμπι» και φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά για τον ηγέτη του δεξιού κόμματος Λικούντ, ο οποίος κατηγορείται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, κυρίως για διαφθορά, ζήτησαν να παραιτηθεί χωρίς καθυστέρηση και απαίτησαν «εκλογές τώρα», σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές ενώθηκαν στη συνέχεια με άλλους που ζητούσαν μια λύση με διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των 129 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται και από τους οποίους οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με το στρατό. Περίπου 250 όμηροι είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη και μια γυναίκα αστυνομικός τραυματίσθηκε στη διάρκεια συμπλοκών με τις δυνάμεις της τάξης, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε εξάλλου, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες, τη σύλληψη ενός αυτοκινητιστή ο οποίος τραυμάτισε ελαφρά τρεις ανθρώπους πέφτοντας πάνω στο πλήθος με το όχημά του την ώρα που οι διαδηλωτές διαλύονταν.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε περίπου 50 άλλες τοποθεσίες. Στην Καισάρεια, βόρεια του Τελ-Αβίβ, αστυνομικοί συγκρούσθηκαν με διαδηλωτές οι οποίοι επιχείρησαν να πλησιάσουν στην ιδιωτική κατοικία του Νετανιάχου και ένα άτομο συνελήφθη, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στη διάρκεια διαδήλωσης στο Κφαρ Σάμπα, βορειοανατολικά του Τελ-Αβίβ, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, ζήτησε επίσης να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές.

«Δεν έμαθαν τίποτα. Δεν άλλαξαν. Όσο δεν τους διώχνουμε, δεν θα επιτρέψουν σ' αυτή τη χώρα να πάει μπροστά», είπε πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί εκεί με υψηλόβαθμους αμερικανούς αξιωματούχους.

Την Κυριακή, μια διαδήλωση για την απελευθέρωση των ομήρων πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην Ιερουσαλήμ, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε πως ανέκτησε στη λωρίδα της Γάζας το πτώμα ενός ομήρου, του Ελάντ Κατζίρ, για τον οποίο ανακοίνωσε πως τον σκότωσαν στα μέσα Ιανουαρίου οι απαγωγείς του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

