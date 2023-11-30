Ο Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών Όπλων περιορίζει τις εξαγωγές στη Συρία

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) αποφάσισε σήμερα να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών προϊόντων προς τη Συρία, κατηγορώντας τη Δαμασκό ότι παραβιάζει τη συνθήκη για τον έλεγχο των χημικών όπλων, την οποία έχει υπογράψει.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται μετά την απώλεια από τη Ρωσία, χθες, της έδρας της στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΟΑΧΟ, το όργανο λήψης αποφάσεων του οργανισμού που έχει την έδρα του στη Χάγη.

Οι περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην ετήσια συνεδρίαση του ΟΑΧΟ ψήφισαν υπέρ των "συλλογικών μέτρων" για να τεθεί τέλος στη μεταφορά ορισμένων χημικών προϊόντων και τεχνολογιών παρασκευής χημικών προϊόντων προς τη Συρία.

Στόχος είναι να αποτραπεί "η προμήθεια, η πώληση ή η μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, πρόδρομων χημικών ουσιών και εγκαταστάσεων και εξοπλισμών παρασκευής χημικών προϊόντων διπλής χρήσης, καθώς και αντίστοιχων τεχνολογιών", σύμφωνα με το ψήφισμα.

Τα μέτρα αυτά λήφθηκαν λόγω της "συνέχισης της κατοχής και της χρήσης χημικών όπλων από τη Συρία" και της "αδυναμίας της να υποβάλει ακριβή και πλήρη δήλωση και να καταστρέψει όλα τα μη δηλωμένα χημικά της όπλα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτει", σύμφωνα με το κείμενο αυτό.

Η απόφαση, που προτάθηκε από 48 χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ότι η Συρία προκάλεσε "σοβαρές ζημιές στο αντικείμενο και τον σκοπό της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα".

Το 2013, η Συρία δέχθηκε να ενταχθεί στον ΟΑΧΟ λίγο μετά μια επίθεση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε με αέριο, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι κοντά στη Δαμασκό.

'Εκτοτε ωστόσο ο ΟΑΧΟ κατηγόρησε το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ-'Ασαντ ότι συνεχίζει τις χημικές του επιθέσεις κατά των αμάχων στο πλαίσιο του βάναυσου εμφυλίου πολέμου που μαστίζει τη χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής.

Τα δικαιώματα ψήφου της Συρίας στον ΟΑΧΟ ανεστάλησαν το 2021, στο πλαίσιο μιας χωρίς προηγούμενο κύρωσης μετά τις επιθέσεις με αέριο κατά αμάχων το 2017, τις οποίες η Δαμασκός αρνείται ότι διέπραξε

Η Συνθήκη για τα Χημικά Όπλα τέθηκε σε ισχύ το 1997.

Ο ΟΑΧΟ βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2013 για τις προσπάθειές του να απαλλάξει τον κόσμο από τη μάστιγα των χημικών όπλων.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία που ξέσπασε το 2011 μετά την καταστολή από την κυβέρνηση ειρηνικών διαδηλώσεων, εξελίχθηκε σε μια φονική σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν ξένες δυνάμεις και τζιχαντιστές από όλο τον κόσμο.

Ο πόλεμος αφήνει πίσω του ήδη μισό και πλέον εκατομμύριο νεκρούς και έχει αναγκάσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό που υπήρχε πριν τον πόλεμο να εγκαταλείψει τις εστίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.