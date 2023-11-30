Ουκρανία: Αναφορές για δολιοφθορά της SBU σε σιδηροδρομική σήραγγα στη Σιβηρία

Σε επιχείρηση που διεξήγαγε η Υπηρεσία Ασφαλείας τα Ουκρανίας (SBU) αποδίδεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα που πέρασε σε σιδηροδρομική σήραγγα της Σιβηρίας που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με ουκρανική πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, τέσσερις εκρηκτικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν στη σιδηροδρομική σήραγγα Σεβερομούισκι στη δημοκρατία της Μπουργιατίας, κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Εφόσον επιβεβαιωθεί πως ήταν ουκρανική δολιοφθορά, θα πρόκειται για εντυπωσιακή επίδειξη της ικανότητας του Κιέβου να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η προαναφερθείσα σιδηροδρομική σήραγγα απέχει περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ρωσικά δημοσιεύματα μετέδωσαν πως τυλίχθηκε στις φλόγες τρένο που διερχόταν από το σημείο, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε εκρηκτικά.

Η κρατική εταιρία που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο ανακοίνωσε πως το τρένο ακινητοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε πως έβγαινε καπνός από δεξαμενή με καύσιμο ντίζελ.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι τρένο που μετέφερε καύσιμα τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στη σιδηροδρομική σήραγγα, τη νύχτα της Τετάρτης, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

