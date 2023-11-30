Έπειτα από 55 ημέρες στην αιχμαλωσία η 21χρονη Μία Σεμ ξανάσμιξε σήμερα, Πέμπτη με την μητέρα της.
«Είσαι μαζί μου, όλα είναι εντάξει», λέει η Κερέν Σεμ στην 21χρονη κόρη της καθώς αγκαλιάζονται. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάζονται σφιχτά και ξεσπάνε σε κλάματα χωρίς να μπορεί να αφήσει η μία την αγκαλιά της άλλης.
Δείτε το συγκινητικό βίντεο
"יפה שלי את איתי הכול בסדר": החיבוק הראשון של מייה שם ואימה@ItayBlumental pic.twitter.com/b6a1tt9wXD— כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2023
Πηγή: skai.gr
