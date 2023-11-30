Λογαριασμός
Η συγκινητική στιγμή που η 21χρονη Μία επανενώνεται με την μητέρα της έπειτα από 55 ημέρες στην αιχμαλωσία

«Είσαι μαζί μου, όλα είναι εντάξει», λέει η Κερέν Σεμ στην 21χρονη κόρη της

Όμηροι χαμάς

Έπειτα από 55 ημέρες στην αιχμαλωσία η 21χρονη Μία Σεμ ξανάσμιξε σήμερα, Πέμπτη με την μητέρα της. 

«Είσαι μαζί μου, όλα είναι εντάξει», λέει η Κερέν Σεμ στην 21χρονη κόρη της καθώς αγκαλιάζονται. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάζονται σφιχτά και ξεσπάνε σε κλάματα χωρίς να μπορεί να αφήσει η μία την αγκαλιά της άλλης.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Πηγή: skai.gr

