Ο λιμός μπορεί ακόμη να αποφευχθεί στην Γάζα, αν το Ισραήλ επιτρέψει στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να μεταφέρουν περισσότερη βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) Φιλίπ Λαζαρινί.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Λωρίδα τη Γάζας. Και αυτές οι τεράστιες ελλείψεις μπορεί να προκαλέσουν «έκρηξη» παιδικών θανάτων στον βόρειο τομέα του θύλακα, όπου ένα στα έξι παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών είναι θύμα οξέος υποσιτισμού.

«Είναι μία καταστροφή που προκλήθηκε από τον άνθρωπο (...) Ο κόσμος δεσμεύθηκε να μην επιτρέψει πλέον λιμό», έγραψε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ (πρώην Twitter).

«Ο λιμός μπορεί ακόμη να αποφευχθεί μέσω μίας αυθεντικής πολιτικής βούλησης για την παροχή πρόσβασης και προστασίας σε σημαντικό όγκο βοήθειας».

Παλαιστίνιοι της Γάζας έχουν δηλώσει τις τελευταίες ημέρες στο AFP ότι αναγκάζονται να τρώνε φύλλα, ζωοτροφές ή να σκοτώνουν υποζύγια για να τραφούν.

Πριν από τον πόλεμο, περί τα 500 φορτηγά με προμήθειες εισέρχονταν καθημερινά στην Λωρίδα της Γάζας. Αλλά από τις 7 Οκτωβρίου, ο αριθμός αυτός μειώθηκε γρήγορα στα 200, παρά τις τεράστιες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η καταστροφή της οικονομίας και της αγροτικής παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στον βόρειο τομέα, όπου κυριαρχεί «το χάος και η βία», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, που διέκοψε την Τρίτη την διανομή βοήθειας, εξαιτίας των μαχών και των επιδρομών του πλήθους κατά των φορτηγών.

Σήμερα, το όργανο του ισραηλινού υπουργείου Αμυνας που συντονίζει τις μη πολεμικής επιχειρήσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, η Cogat, ανακοίνωσε ότι 254 φορτηγά μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας επιθεωρήθηκαν και εισήλθαν στην Γάζα.

«Δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να εισέλθει στην Γάζα για τον άμαχο πληθυσμό», σύμφωνα με την Cogat, η οποία επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους στα φορτηγά που εισέρχονται στον παλαιστινιακό θύλακα καθυστερώντας την παράδοση των προμηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

