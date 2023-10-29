Συγγνώμη ζήτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε δήλωσή του, στην οποί άφηνε αιχμές σε Σιν Μπετ και Στρατό για την αδράνεια της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου ανακάλεσε το πρωί της Κυριακής αφού πρώτα «κατέβασε» τη σχετική ανάρτηση από το Twitter και ζήτησε συγγνώμη για «πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν», όπως είπε

«Έκανα λάθος. Πράγματα που είπα μετά τη συνέντευξη Τύπου, δεν έπρεπε να ειπωθούν και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Προσφέρω πλήρη στήριξη σε όλους τους επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας. Στηρίζω τον Αρχηγό του Επιτελείου και τους διοικητές και τους στρατιώτες των IDF που βρίσκονται στο μέτωπο και μάχονται για το σπίτι μας. Μαζί θα νικήσουμε» έγραψε ο Νετανιάχου.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Νετανιάχου δημοσίευσε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), επιμένοντας ότι δεν έλαβε ποτέ προειδοποιήσεις για «πολεμικές προθέσεις» της Χαμάς σε κανένα στάδιο και πρόσθεσε ότι «όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών και του επικεφαλής της Σιν Μπετ, ήταν της γνώμης ότι η Χαμάς αποτρεπόταν και ήθελε να καταλήξει σε συμφωνία».

טעיתי. דברים שאמרתי בעקבות מסיבת העיתונאים לא היו צריכים להיאמר ואני מתנצל על כך. אני נותן גיבוי מלא לכל ראשי זרועות הביטחון. אני מחזק את הרמטכ״ל ואת מפקדי וחיילי צה״ל שנמצאים בחזית ונלחמים על הבית. יחד ננצח. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 29, 2023

Πηγή: skai.gr

