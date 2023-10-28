Νετανιάχου: Στόχος του πολέμου είναι να εξαλείψουμε τη Χαμάς

Για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χάμας, μέχρι την εξάλειψή της μίλησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο το βράδυ, λίγες ώρες μετά την έναρξη της δεύτερης φάσης των χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ είναι σαφείς: «καταστροφή των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς. και επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η απόφαση για την έναρξη της χερσαίας εισβολής ελήφθη ομόφωνα, τόσο από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο όσο και από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας.

«Οι διοικητές και οι στρατιώτες μας που πολεμούν σε εχθρικό έδαφος γνωρίζουν ότι το έθνος και η εθνική ηγεσία στέκονται πίσω τους», τόνισε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι τα στρατεύματα που έχει συναντήσει στο πεδίο είναι αποφασισμένα να αναγκάσουν τη Χαμάς να πληρώσει για τις ενέργειές της στις 7 Οκτωβρίου. «Είναι αποφασισμένοι να εξαλείψουν αυτό το κακό από τον κόσμο, για την ύπαρξή μας και, προσθέτω, για όλη την ανθρωπότητα»..

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι στρατιώτες είναι μέρος μιας κληρονομιάς Εβραίων πολεμιστών που χρονολογείται πριν από 3.000 χρόνια. Τόνισε δε ότι έχουν έναν στόχο: «Να νικήσουμε τον φονικό εχθρό και να εξασφαλίσουμε την ύπαρξή μας στη γη μας».

Οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των περισσότερων από 200 ομήρων που κρατά η Χαμάς θα συνεχιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, εάν οι επαφές θα συνεχιστούν μολονότι ξεκίνησε η «δεύτερη φάση» του πολέμου, όπως είπε ο ίδιος, ο Νετανιάχου απάντησε λακωνικά: «Ναι».

Η ιδέα της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους συζητήθηκε στο πολεμικό συμβούλιο, εξήγησε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Όπως είπε, η αποκάλυψη περισσότερων λεπτομερειών για το θέμα αυτό θα ήταν «αντιπαραγωγική».

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «υπαρξιακή πρόκληση» για το Ισραήλ τη νίκη επί της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για άλλη μία φορά ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας ως «κέντρα διοίκησης».

Αναφερόμενος στο Ιράν, σημείωσε ότι δεν μπορεί να πει ότι αναμίχθηκε στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, όμως είπε η Τεχεράνη «χρηματοδοτεί τη Χαμάς», εξηγώντας ότι «το 90% του στρατιωτικού προϋπολογισμού της Χαμάς προέρχεται από το Ιράν».

