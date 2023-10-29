Συνεχίζονται για ακόμα μία ημέρα οι σφοδρές συγκρούσεις στη Γάζα με τις επιθέσεις να εντείνονται μέρα με τη μέρα. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, οισραηλινός στρατός αύξησε τον αριθμό των στρατιωτών του που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στη διάρκεια της νύχτας (του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή) αυξήσαμε" τον αριθμό των δυνάμεων του στρατού που εισέρχονται στην Λωρίδα της Γάζας "και αυτές εντάχθηκαν σε αυτές που πολεμούν ήδη εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυξάνουμε σταδιακά τις χερσαίες επιχειρήσεις και το εύρος των δυνάμεών μας μέσα στη Λωρίδα της Γάζας», διευκρίνισε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο ισραηλινός στρατός έπληξε άλλους 450 στόχους της Χαμάς, όπως δήλωσε νωρίς την Κυριακή και πρόσθεσε ότι αυξάνει τον αριθμό των χερσαίων δυνάμεων στη Γάζα. Παράλληλα, ο Ντάνιελ Χαγκάρι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο προφίλ των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας στην πλατφόρμα Χ δήλωσε ότι το Ισραήλ θέλει να «αυξήσει τον επείγοντα χαρακτήρα» της προειδοποίησής του προς τους πολίτες της Γάζας στο βόρειο τμήμα ζητώντας τους να μετακινηθούν νότια, καθώς ο στρατός «προχωρά στην επόμενη φάση» του πολέμου.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που μαρτυρούν ότι ετοιμάζεται για την επόμενη φάση, θέλοντας να δείξει πως όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη χερσαία επίθεση.

תמונות מהערכות כוחות צה"ל לפעילות הקרקעית ברצועת עזה pic.twitter.com/BNIzr0IqN9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023

Από την πλευρά της η Χαμάς ισχυρίζεται ότι πραγματοποιούνται συγκρούσεις με ισραηλινά στρατεύματα σε πολλές τοποθεσίες εντός της Γάζας. Την τελευταία ώρα, ο λογαριασμός Telegram των Ταξιαρχιών Izzedine al-Qassam, του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, ανέφερε ένοπλες συγκρούσεις με ισραηλινά στρατεύματα και οχήματα στα βορειοδυτικά της επικράτειας.

Υπήρχαν παρόμοιες αναφορές χθες, από τον ίδιο λογαριασμό Telegram, για μάχες στη βορειοδυτική Γάζα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ίδιος λογαριασμός al-Qassam Telegram ανέφερε συγκρούσεις με ισραηλινά στρατεύματα ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι έλαβε προειδοποιήσεις από τις ισραηλινές αρχές να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Λωρίδα της Γάζας. «Από σήμερα το πρωί, υπήρχαν επιδρομές σε απόσταση 50 μέτρων από το νοσοκομείο», προσθέτει σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Facebook η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

❌Urgent: @PRCS has just received serious threats from the occupation authorities to immediately #evacuate Al-Quds Hospital in the #Gaza Strip, as it is going to be #bombarded. Since this morning, there has been raids 50 meters away from the hospital



📢Please share widely.… pic.twitter.com/hmfbRVr1lg — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

Η Χαμάς, ανακοίνωσε ότι πάνω από 8.000 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι μισοί ήταν παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου πριν από λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες. Επίσης, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια της νύχτας.

Εντείνεται η αγωνία για τους ομήρους

Και καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις Ισραήλ - Χαμάς, ολοένα και αυξάνεται ο φόβος για την τύχη των ομήρων καθώς ο πόλεμος έχει περάσει πλέον στην «δεύτερη φάση». Ο ισραηλινός εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι ο στρατός εργάζεται για να φέρει πίσωσ το σπίτι τους, τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα.

«Όλοι κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι. Είναι κορυφαία προτεραιότητα», υποστήριξε.

Αποκαθίσταται η σύνδεση τηλεφώνου και Διαδικτύου

Ωστόσο, παρά τις σφοδρές συγκρούσεις οι επικοινωνίες στη Γάζα αποκαταστάθηκαν μερικώς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με δύο παρόχους υπηρεσιών και μια ομάδα παρακολούθησης.

Η Palestine Telecommunications (Paltel) ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook ότι η σταθερή, η κινητή και η σύνδεση στο διαδίκτυο αποκαθίστανται σταδιακά μετά από σοβαρή διακοπή της Παρασκευής το απόγευμα.

«Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης στο πεδίο, οι τεχνικές μας ομάδες έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν ό,τι περνούν από το χέρι τους για να επιδιορθώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές στο δίκτυο, όσο το δυνατόν περισσότερο και εντός των διαθέσιμων δυνατοτήτων», ανέφερε η Paltel στην ανακοίνωσή της την Κυριακή.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Jawwal ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι οι τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες «αποκαθίστανται σταδιακά».

Σε ξεχωριστή ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter), ο οργανισμός παρακολούθησης του Διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι η κυκλοφορία του Διαδικτύου αποκαθίσταται στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.