Προειδοποιήσεις για «λουτρό αίματος» στη Ράφα σε περίπτωση προώθησης νότια του ισραηλινού στρατού

Οποιαδήποτε προώθηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή της Ράφα στη νότια Γάζα μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους στο ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, με την ανθρωπιστική βοήθεια να κινδυνεύει με κατάρρευση, δήλωσαν σήμερα εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής.

Το Ισραήλ απείλησε ότι θα προχωρήσει από τη Χαν Γιούνις, την κύρια πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, στη Ράφα, όπου ο πληθυσμός έχει πενταπλασιαστεί καθώς οι άνθρωποι φεύγουν για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς, συχνά έχοντας λάβει διαταγές εκκένωσης, αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τη Γάζα.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στοιβάζονται τώρα σε βρώμικα, υπερπλήρη καταφύγια ή στον δρόμο στριμωγμένοι σε μια έκταση γης ανάμεσα στον αιγυπτιακό και τον ισραηλινό συνοριακό φράχτη και τη Μεσόγειο, καθώς και από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Γιατροί και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες αρωγής πασχίζουν να προσφέρουν ακόμη και βασική βοήθεια και να σταματήσουν τη διάδοση ασθενειών.

«Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να επιτραπεί σε έναν τεράστιο προσφυγικό καταυλισμό», δήλωσε ο Γιαν Έγκελαντ, γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (Norwegian Refugee Council -- NRC), προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός "λουτρού αίματος" αν οι ισραηλινές επιχειρήσεις επεκταθούν εκεί.

«Οι διευρυμένες εχθροπραξίες στη Ράφα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατάρρευση της ανθρωπιστικής απόκρισης», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση το NRC.

To πρακτορείο Reuters έχει τραβήξει τις τελευταίες ημέρες πλάνα από κηδείες αμάχων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αποφύγει να προκαλέσει κακό σε αμάχους και κατηγορεί τους μαχητές της Χαμάς ότι κρύβονται ανάμεσά τους, ακόμη και σε καταφύγια -- κάτι που αρνείται η Χαμάς.

Περίπου 28.000 Παλαιστίνιοι έχουν επιβεβαιωμένα σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σε έναν πόλεμο που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου όταν μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και έπιασαν 253 ομήρους στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Ένας γιατρός που έφυγε από τη Γάζα την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε τη Ράφα «κλειστή φυλακή» με περιττώματα παντού στους δρόμους που είναι τόσο γεμάτοι κόσμο με αποτέλεσμα μην μένει σχεδόν καθόλου χώρος για να περάσουν τα οχήματα των υγειονομικών.

«Αν οι ίδιες βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στη Χαν Γιούνις χρησιμοποιηθούν στη Ράφα, ο απολογισμός θα είναι τουλάχιστον διπλάσιος ή τριπλάσιος επειδή είναι τόσο πυκνοκατοικημένη", δήλωσε ο Σάντος Κούμαρ.

Η φιλανθρωπική ΜΚΟ ActionAid δήλωσε πως ορισμένοι άνθρωποι καταλήγουν να τρώνε χορτάρια. "Κάθε άνθρωπος στη Γάζα πεινάει τώρα, και ο κόσμος έχει μόλις 1,5 με 2 λίτρα μη ασφαλές νερό κάθε μέρα για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του", ανέφερε η δήλωσή της.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε πως δεν μπορούν να μετακινήσουν τους ανθρώπους σε ασφαλέστερες περιοχές επειδή ισραηλινά στρατεύματα έχουν τοποθετηθεί στον βορρά, και πως η βοήθεια που επιτρέπεται να εισέλθει στον θύλακα δεν επαρκεί για όλους.

"Όλα τα καταφύγιά μας πλημμυρίζουν από κόσμο και δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους', δήλωσε η Ζιλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

