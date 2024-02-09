Μετά από 14 μήνες ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Qatargate), η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να καλέσει για πρώτη φορά σήμερα σε ανάκριση, μία εκ των βασικών υπόπτων της υπόθεσης - τη Βελγίδα ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Μαρί Αρενά.

Όπως μεταδίδουν η βελγική εφημερίδα LeSoir και το τηλεοπτικό δίκτυο RTBF, η Μαρί Αρενά διατηρούσε στενές σχέσεις με τον φερόμενο ως εγκέφαλο της υπόθεσης, Αντόνιο Παντσέρι και αναφέρθηκε πολλές φορές ως «ύποπτη», όμως ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε κληθεί σε ανάκριση. Η Βελγίδα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών ανακρίθηκε σήμερα το πρωί στο Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (OCRC), χωρίς να απειλείται η ελευθερία της. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τη Μαρί Αρενά αποκλείεται, αφού οι βελγικές αρχές δεν έχουν ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της βουλευτικής της ασυλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Soir, η μη άρση της ασυλίας της M. Αρενά δεν αποτρέπει πιθανή δίωξη, αν αυτό αποφάσιζε η δικαστής ανακρίτρια Ορελί Ντελζέφ, η οποία έχει αντικαταστήσει τον Μισέλ Κλεζ, μετά την παραίτησή του από την υπόθεση για σοβαρούς λόγους σύγκρουσης συμφερόντων, τον Ιούνιο του 2023.

Όπως υπενθυμίζει η Soir, το όνομα της πρώην προέδρου της υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρεται στο φάκελο της υπόθεσης από την έναρξη της έρευνας, αλλά και ακόμα πιο παλιά, από τον Ιούλιο του 2022, όταν η Κρατική Ασφάλεια, για πρώτη φορά, μοιράστηκε γραπτώς με την ομοσπονδιακή εισαγγελία τις υποψίες της για πιθανές πράξεις παρέμβασης και διαφθοράς. «Η Μαρί Αρενά κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση για την επίτευξη των στόχων του Κατάρ», έγραψαν σε εμπιστευτικό τους σημείωμα οι υπηρεσίες πληροφοριών. «Επωφελείται από τις συμβουλές και την επιρροή του Παντσέρι, ενώ ο τελευταίος χρησιμοποιεί τη θέση της Αρενά ως προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ασκήσει επιρροή».

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2022 μεταξύ του Παντσέρι και της Αρενά. Η ίδια η ευρωβουλευτής περιγράφει τη σχέση της με τον Παντσέρι ως «επαγγελματική φιλία» και αρνείται κάθε άλλου είδους σχέση, ωστόσο ορισμένοι κατηγορούμενοι ή μάρτυρες στις ακροάσεις τους έχουν ισχυριστεί το αντίθετο.

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μεταξύ του Παντσέρι και του πρώην βοηθού του Φραντσέσκο Τζόρτζι, που υπεκλάπη από την Υπηρεσία Ασφαλείας το Μάιο του 2022, ο Παντσέρι, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Ντόχα, εξηγεί στον Τζόρτζι ότι εκεί του έδωσαν ένα ρολόι Rolex που το έδωσε σε μία γυναίκα η οποία συμμετείχε σε αυτό το ταξίδι. Όπως αναφέρεται στο φάκελο της υπόθεσης, «η γυναίκα αυτή δεν κατονομάστηκε από τον Παντσέρι», ωστόσο, «δεδομένου του πλαισίου της συζήτησης θα μπορούσε να είναι η Μαρί Αρενά».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι την περίοδο 2017-2019, ο τότε πρόεδρος της υποεπιτροπής του ΕΚ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Αντόνιο Παντσέρι, είχε ξεκινήσει μια ειδική συμφωνία με το Κατάρ. Η Μαρί Αρενά τον διαδέχθηκε στην προεδρία της επιτροπής, όταν ο Παντσέρι αποχώρησε από τα καθήκοντά του. Λίγο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate, η Μαρί Αρενά παραιτήθηκε από πρόεδρος της υποεπιτροπής αυτής. Μέχρι σήμερα, η Μαρί Αρενά αρνείται ότι έχει διαπράξει κάτι παράνομο και έχει διατηρήσει την εμπιστοσύνη του Σοσιαλιστικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αντίθεση με το Βέλγο ευρωβουλευτή Μάρκ Ταραμπέλα και τον Ιταλό, Αντρέα Κοτσολίνο που κατηγορούνται γι' αυτή την υπόθεση, μαζί με την Εύα Καϊλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

