Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο όμιλος MGN που εκδίδει την εφημερίδα Daily Mirror κατέληξαν την Παρασκευή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για δευτερεύοντα σκέλη της δίκης περί υποκλοπών με θύμα τον δούκα του Σάσεξ.

Η υπόθεση αφορούσε αγωγή του Χάρι για παγίδευση και παρακολούθηση μηνυμάτων στο τηλέφωνό του από δημοσιογράφους του ομίλου MGN στο διάστημα 1996-2011.

Τον περασμένο Δεκέμβριο δικαστήριο του Λονδίνου δικαίωσε εν μέρει τον Χάρι κρίνοντας πως όντως υπήρξε παρακολούθηση του τηλεφώνου του αλλά «σε περιορισμένη έκταση». Συγκεκριμένα κρίθηκε πως μόνο 15 από τα 33 δημοσιεύματα που ο Χάρι είχε καταγγείλει ότι δεν μπορούσαν παρά να βασίζονται σε υποκλοπή μηνυμάτων ήταν όντως προϊόν παράνομης ενέργειας.

Ο όμιλος MGN διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 140.600 λιρών στον ενάγοντα.

Η σημερινή ακρόαση στο Λονδίνο, με εκπροσώπηση του Χάρι από τον δικηγόρο του Ντέιβιντ Σέρμπορν, αφορούσε το ποιος οφείλει να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα, αλλά και το κατά πόσο ακόμα 115 δημοσιεύματα της Mirror που ο Χάρι θεωρεί προϊόντα υποκλοπής θα έπρεπε να εξεταστούν σε νέα δίκη.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σέρμπορν, ο εκδοτικός όμιλος συμφώνησε να λήξει την υπόθεση καταβάλλοντας σημαντική αποζημίωση, με μία αρχική πληρωμή ποσού 400.000 λιρών.

Πηγή: skai.gr

