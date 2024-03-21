Ο Νετανιάχου απέπεμψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο - Είχε εμπλακεί σε διαμάχη με τον Ντέιβιντ Κάμερον στο Χ

Αναφορές για αποπομπή του εκπροσώπου της κυβέρνησης του Ισραήλ, Έιλον Λεβί, κάνουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον λόγο για την αποπομπή του κυβερνητικού αξιωματούχου, αλλά σύμφωνα με εικασίες συνδέεται με μια διαδικτυακή διαμάχη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον.

Ειδικότερα, ο Λεβί στις 8 Μαρτίου, έγραψε μια ανάρτηση στο X, την οποία διέγραψε στην πορεία απαντώντας σε μια άλλη του Κάμερον που προέτρεπε το Ισραήλ «να επιτρέψει περισσότερα φορτηγά βοήθειας να εισέλθουν στη Γάζα».

«Ελπίζω να γνωρίζετε επίσης ότι ΔΕΝ υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο τροφίμων, νερού, φαρμάκων ή εξοπλισμού καταφυγίου στη Γάζα, και στην πραγματικότητα τα περάσματα έχουν ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ χωρητικότητα», απάντησε ο κ. Λέβι.

«Δοκιμάστε μας. Στείλτε άλλα 100 φορτηγά την ημέρα στο Κερέμ Σαλόμ και θα τα παραλάβουμε», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συνοριακή διέλευση που ελέγχεται από το Ισραήλ.

Δύο ημέρες νωρίτερα, έγραψε μια άλλη ανάρτηση επικρίνοντας μια δήλωση που εξέδωσε ο Κάμερον μετά από συνάντηση με Ισραηλινό υπουργό στο Λονδίνο.

Το ισραηλινό Channel 12 News ανέφερε την Τρίτη ότι ο Λεβί τέθηκε εκτός κυβέρνησης λίγο μετά την επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για να εκφράσει την «έκπληξή του» και να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το εάν οι θέσεις του κ. Λεβί αντιπροσώπευαν την επίσημη θέση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Την Τετάρτη, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το γραφείο του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Λεβί τέθηκε σε αναστολή , αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τον ίδιο τον Λεβί, αλλά περιέγραφε τον εαυτό του ως εκπρόσωπο της ισραηλινής κυβέρνησης σε πολλές αναρτήσεις στο X την Τρίτη.

Ο Λεβί, 30 χρόνων, γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετανάστευσε στο Ισραήλ το 2014.

Υπηρέτησε στο Cogat, το ισραηλινό όργανο του υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την πολιτική για τα παλαιστινιακά εδάφη, εργάστηκε ως παρουσιαστής τηλεοπτικών ειδήσεων και πρόσφατα ήταν σύμβουλος διεθνών μέσων ενημέρωσης του Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ.



Πηγή: skai.gr

