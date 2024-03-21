Εντείνεται η ανησυχία για αναζωπύρωση των επιδρομών πειρατών στα ανοικτά της Σομαλίας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι Χούθι της Υεμένης με τις επιθέσεις που εξαπολύουν εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Το τελευταίο περιστατικό είναι η κατάληψη του MV Abdullah που είχε αναχωρήσει με 23μελές πλήρωμα από το Μαπούτο της Μοζαμβίκης μεταφέροντας 55.000 τόνους άνθρακα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανήκει στην εταιρεία SR Shipping Limited, θυγατρική του ομίλου KSRM.

Μια εβδομάδα αργότερα, το Abdullah είναι αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Οι επιδρομές συσσωρεύουν κινδύνους και κόστος σε ναυτιλιακές εταιρείες που αντιμετωπίζουν επίσης επιθέσεις με drones και πυραύλους από τους Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και σε άλλα κοντινά ύδατα.

Περισσότερες από 20 απόπειρες αεροπειρατείας έχουν σημειωθεί από τον Νοέμβριο, αυξάνοντας τις τιμές για τους ένοπλους φρουρούς ασφαλείας και την ασφαλιστική κάλυψη ενώ ταυτόχρονα το κόστος ενδέχεται να ανεβάσει και η πιθανότητα πληρωμής λύτρων, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.

Δύο μέλη συμμοριών της Σομαλίας δήλωσαν στο Reuters ότι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία που τους παρέχουν οι επιθέσεις των Χούθι που έχουν συγκεντρώσει την προσοχή της παγκόσμιας

«Εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία επειδή οι διεθνείς ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στα ανοιχτά της Σομαλίας μείωσαν τις δραστηριότητές τους», είπε ένας πειρατής με το ψευδώνυμο Ismail Isse.

Οι πλωτές οδοί στα ανοικτά της Σομαλίας περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές λωρίδες στον κόσμο. Κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι 20.000 πλοία, που μεταφέρουν τα πάντα, από έπιπλα και ενδύματα μέχρι σιτηρά και καύσιμα, περνούν από τον Κόλπο του Άντεν καθοδόν προς και από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Στο απόγειό τους το 2011, οι Σομαλοί πειρατές εξαπέλυσαν 237 επιθέσεις και κράτησαν εκατοντάδες ομήρους, ανέφερε το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο.

Εκείνο το έτος, η ομάδα παρακολούθησης Oceans Beyond Piracy υπολόγισε ότι οι δραστηριότητές τους κόστισαν στην παγκόσμια οικονομία περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε λύτρα.

Ο ρυθμός επιθέσεων σήμερα είναι σημαντικά μικρότερος, με τους πειρατές να στοχεύουν κυρίως μικρότερα πλοία σε λιγότερο περιπολούμενα ύδατα, δήλωσαν οι διαχειριστές θαλάσσιων κινδύνων και οι ασφαλιστές. Από τον Νοέμβριο, έχουν κατασχεθεί με επιτυχία τουλάχιστον δύο φορτηγά πλοία και 12 αλιευτικά, σύμφωνα με στοιχεία της EUNAVFOR.

Όμως, η αποστολή - η οποία μέχρι τον Φεβρουάριο είχε εντοπίσει έως και πέντε αποκαλούμενες ομάδες πειρατικής δράσης που δραστηριοποιούνται στον ανατολικό κόλπο του Άντεν και στη λεκάνη της Σομαλίας - προειδοποίησε ότι το τέλος της εποχής των μουσώνων αυτόν τον μήνα θα μπορούσε να τις οδηγήσει πιο νότια και ανατολικά.

Οι επιδρομές τους έχουν επεκτείνει το μέγεθος της περιοχής για την οποία οι ασφαλιστές επιβάλλουν πρόσθετα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου στα πλοία. Αυτά τα ασφάλιστρα γίνονται πιο ακριβά για ταξίδια μέσω του Κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας, προσθέτοντας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στην τιμή για ένα τυπικό ταξίδι επτά ημερών, δήλωσαν αξιωματούχοι του ασφαλιστικού κλάδου.

Η αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτικούς ένοπλους φρουρούς αυξάνει επίσης τις τιμές. Το κόστος πρόσληψης μιας ομάδας για τρεις ημέρες εκτινάχθηκε περίπου 50% τον Φεβρουάριο σε μηνιαία βάση, μεταξύ 4.000 και 15.000 δολαρίων, ανέφεραν πηγές ασφάλειας στη θάλασσα.

Οι ειδικοί ασφαλείας λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για άμεσους δεσμούς μεταξύ των Χούθι και των Σομαλών πειρατών.

Σε απάντηση στις επιδρομές πριν από μια δεκαετία, οι ναυτιλιακές εταιρείες ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας επί του πλοίου ενώ επιχειρήσεις για την προστασία τους διεξήχθησαν υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έως και 20 πολεμικά πλοία από 14 διαφορετικές χώρες περιπολούσαν τον Κόλπο του Άντεν και τις ναυτιλιακές λωρίδες του Ινδικού Ωκεανού -μια έκταση όσο το μέγεθος της Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας μαζί- ανά πάσα στιγμή.

Τα μέτρα ουσιαστικά εξάλειψαν τις πειρατικές επιθέσεις. Αλλά καθώς η απειλή υποχώρησε, οι χώρες που συμμετείχαν μείωσαν τον αριθμό των πολεμικών πλοίων, δήλωσε ο Τζον Στιντ, πρώην επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης της πειρατείας στο Πολιτικό Γραφείο του ΟΗΕ για τη Σομαλία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.