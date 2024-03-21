Διάγγελμα προς τον Ρωσικό λαό απηύθυνε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σκιά της εκλογικής του νίκης με ποσοστό που υπερβαίνει το 87%. Η Δύση πάντως ανέφερε ότι οι ρωσικές εκλογές δεν ήταν ελεύθερες, ούτε δίκαιες για να θεωρηθούν αξιόπιστες. Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε όλους τους Ρώσους που συμμετείχαν στις εκλογές, ανεξάρτητα από ποιον ψήφισαν.

«Επιλέξαμε την οδό της προόδου της Ρωσίας, επιλέξαμε το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Η σημασία αυτού του γεγονότος έγινε κατανοητή από την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες» είπε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθύνθηκε στους Ρώσους και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξή τους.

«Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη σας. Θα κάνω ό,τι εξαρτάται από εμένα για να τη δικαιώσω», υποσχέθηκε.

Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε το 87,28% των ψήφων, ανακοίνωσε επισήμως την Πέμπτη η επικεφαλής της Ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα.



Συνολικά 76.277.708 πολίτες προσήλθαν στις κάλπες στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, ψηφίζοντας τον Πούτιν, σύμφωνα με την έκθεση της Ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.



Όσον αφορά τους τρεις αντιπάλους του, ο Νικολάι Χαριτόνοφ από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας συγκέντρωσε το 4,31% των ψήφων, ο Βλάντισλαβ Νταβάνκοφ από το Νέο Λαϊκό Κόμμα έλαβε το 3,85% και ο Λεονίντ Σλούτσκι από το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Η Ρωσία έλαβε 3,20%. Η τριήμερη ψηφοφορία για τις ρωσικές προεδρικές εκλογές διήρκεσε από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου.

