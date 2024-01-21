Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στον λιμένα Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

In Russia's Leningrad Oblast, the terminal of the Ust Luga Port is on fire.



Shortly before the fire in Ust-Luga, residents of nearby towns reported the sounds of drones in the sky, followed by explosions. pic.twitter.com/rxJvUrT8jK January 21, 2024

Την εγκατάσταση, που βρίσκεται 110 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, διαχειρίζεται η Novatek, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου στη Ρωσία.

Δεν υπάρχουν «τραυματίες» εξαιτίας «φωτιάς στον τερματικό σταθμό της Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα», καθώς «το προσωπικό απομακρύνθηκε εσπευσμένα», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της περιφέρειας Λένινγκραντ, ο Αλεξάντρ Ντραζντιένκα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με σύντομο βίντεο που εικονίζει πελώρια πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται.

«Κηρύχθηκε υψηλό επίπεδο συναγερμού στην περιοχή Κινγκισέψκι», όπου υπάγεται το λιμάνι, πρόσθεσε.

Κατά τον ιστότοπο της Novatek, το συγκρότημα στο Ουστ Λούγκα μετατρέπεται φυσικό αέριο σε νάφθα, σε καύσιμο για αεροσκάφη και συστατικά στοιχεία καυσίμων για πλοία.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και το πυροσβεστικό σώμα στην περιοχή επιχειρούν για να κατασβεστεί η φωτιά, συμπλήρωσε ο περιφερειάρχης Ντραζντιένκα.

Κατά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και ορισμένα άλλα ρωσικά ΜΜΕ, η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή σε αυτό το στάδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Shot, κάτοικοι της περιοχής είπαν πως άκουσαν να πετάει drone και κατόπιν εκρήξεις. Άλλο μέσο, το Fontanka, έκανε λόγο για τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones που πέταγαν προς την κατεύθυνση της Αγίας Πετρούπολης προτού εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Το Baza, ακόμη ένα ρωσικό ψηφιακό μέσο, που φέρεται να έχει πηγές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αν όχι να συνδέεται μαζί τους, μεταφόρτωσε στο Telegram βίντεο στο οποίο διακρίνονται φλόγες να υψώνονται στον ουρανό σε βιομηχανικό συγκρότημα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία βάζουν συχνά στο στόχαστρο η μια υποδομές της άλλης, εξαπολύοντας πλήγματα με σκοπό να προκληθούν προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού και να τρωθεί το ηθικό της αντίπαλης πλευράς, καθώς ο πόλεμος που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως θα τελειώσει στο ορατό μέλλον.

Προχθές Παρασκευή, drone έπληξε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στη Μπριάνσκ, στη δυτική Ρωσία. Η Μόσχα επέρριψε την ευθύνη στο Κίεβο. Την Πέμπτη, ουκρανική επίθεση σε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Βαλτική, απέτυχε, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

