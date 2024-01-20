Νετανιάχου: Επανέλαβα στην Μπάιντεν τη θέση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σήμερα πως επανέλαβε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τη θέση του σχετικά με το ενδεχόμενο μιας «παλαιστινιακής κυριαρχίας», επιμένοντας στην «απαίτηση» για ασφάλεια.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη χθες για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δήλωσε, μετά το πέρας της συνομιλίας, ότι είναι ακόμη πιθανό ο Νετανιάχου να αποδεχθεί μια κάποια μορφή ενός παλαιστινιακού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε την πολιτική του, βάσει την οποίας μόλις η Χαμάς εξοντωθεί, το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα συνιστά πλέον μια απειλή για το Ισραήλ, μια απαίτηση που αντικρούει στο αίτημα για παλαιστινιακή κυριαρχία», ανέφερε σήμερα το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Χθες, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε πως ο Τζο Μπάιντεν «συνεχίζει να πιστεύει στην προοπτική και την πιθανότητα» ενός παλαιστινιακού κράτος, όμως «αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί».

Μία ημέρα πριν, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως «το Ισραήλ πρέπει να έχει τον έλεγχο της ασφάλειας στο σύνολο των εδαφών που βρίσκονται δυτικά του Ιορδάνη. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση, που έρχεται σε αντίφαση με την ιδέα της (παλαιστινιακής) κυριαρχίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

