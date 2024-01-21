Ρωσία: Τα γυμνάσια του ΝΑΤΟ αποτελούν ένδειξη μιας επιστροφής σε σχέδια του Ψυχρού Πολέμου

Η κλίμακα των γυμνασίων του ΝΑΤΟ Steadfast Defender 2024 αποτελεί ένδειξη μιας «αμετάκλητης επιστροφής» της συμμαχίας σε σχέδια του Ψυχρού Πολέμου, ανέφερε σε δηλώσεις που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρουσκό στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε την Πέμπτη πως θα πραγματοποιήσει τα μεγαλύτερης κλίμακας γυμνάσια από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου με την εμπλοκή περίπου 90.000 στρατιωτών όπου στρατιώτες των ΗΠΑ θα προβάρουν το πώς θα μπορέσουν να ενισχύσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας σε περίπτωση που ξεσπάσει σύγκρουση με έναν "σχεδόν ισότιμο" αντίπαλο.

"Τα γυμνάσια αυτά είναι άλλο ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου που εξαπέλυσε η Δύση εναντίον της Ρωσίας", δήλωσε ο Γκρουσκό στο RIA.

"Γυμνάσια τέτοιας κλίμακας αποτελούν ένδειξη της τελικής και αμετάκλητης επιστροφής του ΝΑΤΟ σε σχέδια του Ψυχρού Πολέμου, όταν η διαδικασία, οι πόροι και οι υποδομές στρατιωτικού σχεδιασμού προετοιμάζονται για αντιπαράθεση με τη Ρωσία".

Το ΝΑΤΟ δεν κατονόμασε τη Ρωσία στην ανακοίνωσή του. Όμως το ανώτατο στρατηγικό έγγραφό του ταυτοποιεί τη Ρωσία ως την πιο σημαντική και άμεση απειλή στην ασφάλεια των μελών του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 σε αυτό που το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του έχουν πει πως είναι μια απρόκλητη ιμπεριαλιστική αρπαγή γης.

Η Μόσχα και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορούν από τότε συχνά τη "συλλογική Δύση" ότι διεξάγει "υβριδικό πόλεμο" εναντίον της Ρωσίας υποστηρίζοντας την Ουκρανία με τη χορήγηση οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

