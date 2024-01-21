Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δήλωσε σήμερα, Κυριακή πως ένα ρωσικής εγγραφής αεροσκάφος στο οποίο φέρεται να επέβαιναν έξι άνθρωποι εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ πάνω από το Αφγανιστάν στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως το αεροσκάφος ήταν ένα γαλλικής κατασκευής Dassault Falcon 10 αεροσκάφος, που κατασκευάστηκε το 1978, το οποίο εκτελούσε ναυλωμένη πτήση ασθενοφόρου από την Ινδία, μέσω Ουζμπεκιστάν, στη Μόσχα.

Η αστυνομία στο βόρειο Αφγανιστάν έλαβε πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους στην επαρχία Μπανταχσάν, δήλωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας.

🇮🇳 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı, Afganistan'ın kuzeyinde Zebak ilçesinin Topkhana bölgesindeki yüksek dağlara düştü. pic.twitter.com/McoDXV1U5s — Asia News TR (@asianewsTR) January 21, 2024

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας ανέφερε πως το αεροσκάφος που συνετρίβη δεν εκτελούσε προγραμματισμένη εμπορική πτήση ούτε ήταν ινδικό ναυλωμένο αεροσκάφος και πως " αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες ".

Νωρίτερα, η αστυνομία στο βόρειο Αφγανιστάν έλαβε πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους στην επαρχία Μπανταχσάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της επαρχίας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Είπε ωστόσο, πως δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για τον τύπο του αεροσκάφους, την αιτία της συντριβής ή για απώλειες.

«Ένα αεροσκάφος συνετρίβη, όμως η τοποθεσία δεν έχει διευκρινισθεί», δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ζαμπιχουλάχ Αμίρι, αξιωματούχος της επαρχίας.

«Ενημερωθήκαμε από τους χωρικούς», διευκρίνισε ο αξιωματούχος της επαρχίας αυτής που βρίσκεται στα σύνορα με το Τατζικιστάν, την Κίνα και το Πακιστάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ορεινή περιοχή, με δύσκολη πρόσβαση, αυτής της επαρχίας την οποία διασχίζει ο ορεινός όγκος Χίντου Κους, με κορυφές που ξεπερνούν τα 7.000 μέτρα.

Η περιοχή του δυστυχήματος «είναι περίπου οκτώ ώρες δρόμο» από την επαρχιακή πρωτεύουσα Φαϊζαμπάντ, διευκρίνισε ο Αμίρι.

«Στείλαμε επί τόπου μια ομάδα, όμως δεν έχει φθάσει», προσέθεσε, «δεν έχουμε καμία λεπτομέρεια».

Ο αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχει πληροφορίες από την ομάδα αυτήν «σε δύο με τρεις ώρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.