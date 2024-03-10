Ο Μπάιντεν «κάνει λάθος» απαντά ο Νετανιάχου στην κριτική του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επέκρινε τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα, «κάνει λάθος», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Politico.

«Κάνει λάθος», δήλωσε ο Νετανιάχου, αρνούμενος ότι ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα της χώρας του.

Χθες Σάββατο, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Νετανιάχου «περισσότερο βλάπτει παρά βοηθάει το Ισραήλ», σχολιάζοντας την προσέγγισή του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

