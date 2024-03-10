Ο Μπάιντεν «κάνει λάθος» απαντά ο Νετανιάχου στην κριτική του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επέκρινε τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα, «κάνει λάθος», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Politico.
«Κάνει λάθος», δήλωσε ο Νετανιάχου, αρνούμενος ότι ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα της χώρας του.
Χθες Σάββατο, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Νετανιάχου «περισσότερο βλάπτει παρά βοηθάει το Ισραήλ», σχολιάζοντας την προσέγγισή του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
- Εντείνονται οι φόβοι για ξέσπασμα βίας στην Ιερουσαλήμ στην έναρξη του Ραμαζανιού - Δείτε βίντεο
- Κύπρος: Εντός των επόμενων ωρών η αναχώρηση του σκάφους με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα
- Εντείνονται οι προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα - Η Αίγυπτος πιέζει για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.