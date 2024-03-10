Η Αίγυπτος βρίσκεται σε επαφή με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως και με άλλους μεσολαβητές σήμερα σε μια προσπάθεια να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, ο οποίος ξεκινά τη Δευτέρα ή την Τρίτη, έγινε γνωστό από δύο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι επαφές της Αιγύπτου με τη Χαμάς και την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ Μοσάντ σήμερα διεξήχθησαν έπειτα από εξουσιοδότηση της αιγυπτιακής προεδρίας, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι αποκλίνουσες θέσεις των δύο πλευρών, ανέφεραν οι πηγές, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία για την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, που αιχμαλώτισε η Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών, στον οποίο δεν παρέστη το Ισραήλ, διακόπηκε στο Κάιρο αυτήν την εβδομάδα.

Η ισραηλινή Μοσάντ ανέφερε χθες πως οι προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας είναι συνεχείς, παρά τις ισχνές ελπίδες να επιτευχθεί μια εκεχειρία πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

