Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι φαίνεται δύσκολη η επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού την Κυριακή.

«Φαίνεται δύσκολη», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την έναρξη του μήνα του Ραμαζανιού, της μεγάλης μουσουλμανικής εορτής νηστείας.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ανησυχία του για έξαρση της βίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σε περίπτωση που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Η Χαμάς κάλεσε την Παρασκευή τους Παλαιστίνιους να «κινητοποιηθούν» και να «συρρεύσουν» κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού στο τέμενος Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ, όπου υπάρχουν φόβοι για εντάσεις κατά την περίοδο αυτή, έπειτα από πέντε μήνες πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Παράλληλα, η Χαμάς διεμήνυσε πως δεν θα κάνει «κανένα συμβιβασμό» στις απαιτήσεις της για οριστική εκεχειρία και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να συμφωνήσει σε απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

