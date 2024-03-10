Εντείνονται οι φόβοι για εξάπλωση της βίας, ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια του ισλαμικού ιερού μήνα του Ραμαζανιού, καθώς οι ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας εξανεμίζονται.



Η Χαμάς κάλεσε εκ νέου τους Παλαιστίνιους να εντείνουν τις επισκέψεις στο τέμενος Αλ Άκσα με το Ισραήλ να τη κατηγορεί ότι «προσπαθεί να πυροδοτήσει συγκρούσεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού», που πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Todos as entradas para a Mesquita de Al-Aqsa estão sob guarda do exército para impedir q jovens entrem para realização das orações noturnas e de Tarawih https://t.co/32ai9bYNTT pic.twitter.com/9Y7XIxxhfI March 10, 2024

Το τρίτο ιερότερο τέμενος του Ισλάμ είναι τόπος λατρείας για τους ντόπιους μουσουλμάνους. Ωστόσο, η τοποθεσία, επίσης ο πιο ιερός τόπος για τον Ιουδαϊσμό, γνωστός ως Όρος του Ναού, είναι συχνά σημείο ανάφλεξης κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Το Ραμαζάνι αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 ή 11 Μαρτίου ανάλογα με τη θέση της νέας Σελήνης.

«Οι άνθρωποι δεν έχουν όρεξη να γιορτάζουν και να απολαμβάνουν τις τακτικές παραδόσεις του Ραμαζανιού», είπε μια γυναίκα, η Ayat, με λύπη. «Φέτος, δεν θα συμμετάσχουν εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα».

O exército israelense impedem que um grande número de residentes entre na Sagrada Mesquita de Al-Aqsa para realizar as orações de Tarawih#رمضان_مبارك pic.twitter.com/uL1Hm8t2Tk — Nina 🇧🇷🍉 (@papel_em_branco) March 10, 2024

Οι ελπίδες ότι μια εκεχειρία 40 ημερών θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέχρι την έναρξη του Ραμαζανιού έχουν εξανεμιστεί, αν και αιγυπτιακές πηγές αναφέρουν ότι οι διαμεσολαβητές θα συναντήσουν ξανά αντιπροσωπεία της Χαμάς την Κυριακή για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ δήλωσε το Σάββατο ότι ο αρχηγός κατασκοπείας του συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του στο πλαίσιο της προσπάθειας για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων.

Στη συνέχεια, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι η Χαμάς «εμμένει στη θέση της», σαν να «μην ενδιαφέρεται για μια συμφωνία».

Το σχέδιο - πλαίσιο που συζητείται προβλέπει την απελευθέρωση ορισμένων εκ των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς στις θανατηφόρες επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, εν μέσω προειδοποιήσεων του ΟΗΕ για λιμό.

Η παρουσία της ισραηλινής αστυνομίας είναι έντονη γύρω από το τεράστιο συγκρότημα του τζαμιού Αλ-Ακσά και έχει αστυνομικούς παρόντες σε κάθε πύλη, που ελέγχουν την πρόσβαση.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην Παλιά Πόλη, όπου δεκάδες χιλιάδες πιστοί αναμένονται καθημερινά στο τέμενος Αλ-Ακσά.

Από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου αυτού του τμήματος της Παλιάς Πόλης, από την Ιορδανία στον Πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967, η τοποθεσία έχει γίνει σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα.

Το 2000, η επίσκεψη του τότε ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Αριέλ Σαρόν στην ιερή κορυφή του λόφου αποτέλεσε το έναυσμα για τη Δεύτερη Παλαιστινιακή Εξέγερση, την οποία οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ως «Αλ-Άκσα Ιντιφάντα».

Στο σημείο υπάρχουν συχνά συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και των Παλαιστινίων πιστών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Η ένταση αυξάνεται επίσης κάθε φορά που πραγματοποιούνται ισραηλινές εθνικιστικές πορείες στην Παλιά Πόλη με αφορμή τις εκκλήσεις της ακροδεξιάς του Ισραήλ να αλλάξει τους καθιερωμένους θρησκευτικούς κανόνες του status quo στην τοποθεσία, που επιτρέπουν την επίσκεψη Εβραίων επισκεπτών αλλά όχι στην εβραϊκή προσευχή .

Τον Μάιο του 2021, οι αυξημένες εντάσεις στην Ιερουσαλήμ ξέσπασαν σε βία. Στη συνέχεια, η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες στην Ιερουσαλήμ, που οδήγησαν σε ένα σύντομο πόλεμο στη Γάζα και σε εκτεταμένες αναταραχές μεταξύ Εβραίων και Αράβων Ισραηλινών.

Πέρυσι, όταν το Ραμαζάνι συνέπεσε με το εβραϊκό Πάσχα, ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν μουσουλμάνοι οχυρώθηκαν στο Αλ_Ακσά με την αστυνομία να χρησιμοποιεί εναντίον τους χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Φέτος, το Ραμαζάνι δεν συμπίπτει με καμία σημαντική εβραϊκή γιορτή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.