Σε στρατιωτική επίδειξη στη Βόρεια Κορέα παρευρέθηκε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος μάλιστα οδήγησε και τανκ!

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, σε μία επίδειξη των ικανοτήτων του, οδήγησε ένα νεου τύπου άρμα μάχης και στη συνέχεια εξέφρασε «μεγάλη ικανοποίηση» για τη δύναμη του.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, διακρίνεται το κεφάλι του Κιμ Γιονγκ Ουν να ξεπροβάλλει από το μπροστινό μέρος του τανκ.

Πηγή: skai.gr

