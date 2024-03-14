Λογαριασμός
O Κιμ Γιονγκ Ουν οδήγησε τανκ σε στρατιωτική επίδειξη - Δείτε φωτογραφίες

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης πήρε μέρος σε στρατιωτική επίδειξη προσομείωσης μάχης 

κορεα

Σε στρατιωτική επίδειξη στη Βόρεια Κορέα παρευρέθηκε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος μάλιστα οδήγησε και τανκ! 

korea

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, σε μία επίδειξη των ικανοτήτων του, οδήγησε ένα νεου τύπου άρμα μάχης και στη συνέχεια εξέφρασε «μεγάλη ικανοποίηση» για τη δύναμη του. 

korea

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, διακρίνεται το κεφάλι του Κιμ Γιονγκ Ουν να ξεπροβάλλει από το μπροστινό μέρος του τανκ. 

korea

TAGS: Κιμ Γιονγκ Ουν Βόρεια Κορέα
