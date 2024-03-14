Σε στρατιωτική επίδειξη στη Βόρεια Κορέα παρευρέθηκε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος μάλιστα οδήγησε και τανκ!
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, σε μία επίδειξη των ικανοτήτων του, οδήγησε ένα νεου τύπου άρμα μάχης και στη συνέχεια εξέφρασε «μεγάλη ικανοποίηση» για τη δύναμη του.
March 14, 2024
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, διακρίνεται το κεφάλι του Κιμ Γιονγκ Ουν να ξεπροβάλλει από το μπροστινό μέρος του τανκ.
Πηγή: skai.gr
