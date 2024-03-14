Η εφημερίδα Corriere della Sera εξασφάλισε σήμερα σε «προδημοσίευση» αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του πάπα Φραγκίσκου, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο ποντίφικας συνέγραψε την αυτοβιογραφία του μαζί με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φάμπιο Μαρκέζε Ραγκόνα και ο τίτλος της είναι «Life, η ιστορία μου μέσα στην Ιστορία».

Σε ό,τι αφορά την γενικότερη αποστολή της Καθολικής Εκκλησίας, ο Φραγκίσκος υπογραμμίζει: «ένας καρδινάλιος μου διηγήθηκε ότι μια καλή πιστή, μια κυρία του είπε πως ήταν σίγουρη ότι είμαι "αντιπάπας" (σ.σ.: όποιος οικειοποιείται τον τίτλο του πάπα και επιθυμεί το σχίσμα). Για ποιο λόγο; Επειδή δεν χρησιμοποιώ τα παραδοσιακά, κόκκινα παπούτσια. Το να αναφέρεται κανείς στους φτωχούς δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι κομμουνιστής. Οι φτωχοί είναι η σημαία του Ευαγγελίου και βρίσκονται στην καρδιά του Ιησού. Στις χριστιανικές κοινότητες υπήρχε κοινοκτημοσύνη. Αυτός δεν είναι κομμουνισμός, είναι πέρα για πέρα αγνός χριστιανισμός».

Με αναφορά στα χρόνια της νιότης του, ο πάπας στην αυτοβιογραφία του αποκαλύπτει:

«Πριν μπω στην ιερατική σχολή, είχα μια αρραβωνιαστικιά, μια κοπέλα που εργαζόταν στον χώρο του κινηματογράφου, γλυκύτατη, η οποία μετά παντρεύτηκε και έκανε παιδιά. Στην συνέχεια, μια μέρα πήγα στον γάμο ενός θείου μου και συνάντησα μια εκθαμβωτική κοπέλα. Ήταν τόσο όμορφη και έξυπνη... Για μια εβδομάδα ήταν συνεχώς στο μυαλό μου και μου ήταν δύσκολο να προσευχηθώ. Μετά ευτυχώς πέρασε και μπόρεσα να αφιερωθώ ολοκληρωτικά στο κάλεσμα του Κυρίου».

Ο πάπας Φραγκίσκος επαναλαμβάνει ότι δεν σκέφτεται να παραιτηθεί και προσθέτει πως, αν ποτέ συμβεί αυτό, δεν θα πρέπει να τον αποκαλούν «επίτιμο πάπα» αλλά «επίτιμο επίσκοπο Ρώμης».

Όσο για το Βατικανό και τον «ανθρώπινο» χαρακτήρα του, ο Φραγκίσκος γράφει:

«ορισμένοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για την πολιτική, για την προεκλογική εκστρατεία προσβλέποντας σε ένα νέο κογκλάβιο. Είναι ανθρώπινο, μην ταράζεστε. Όταν ο πάπας μπαίνει στο νοσοκομείο, γίνονται πολλές σκέψεις. Υπάρχουν και ορισμένοι που εκμεταλλεύονται ορισμένες πληροφορίες προς όφελός τους ή για να κερδίσουν κάτι από την δημοσιοποίησή τους. Ευτυχώς, παρά τις δύσκολες στιγμές, δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

