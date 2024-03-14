Ιαπωνία: Δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό να μην επιτρέπεται ο γάμος προσώπων του ίδιου φύλου

Η απαγόρευση, που επιβάλλει η Ιαπωνία στους γάμους προσώπων του ίδιου φύλου, είναι αντισυνταγματική, αποφάνθηκε σήμερα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της βόρειας ιαπωνικής περιφέρειας του Σαπόρο, στην πρώτη απόφαση εφετείου για ένα ζήτημα που έχει διχάσει τα κατώτερα επίπεδα του δικαστικού συστήματος.

Ενώ η Ιαπωνία είναι η μόνη χώρα μέλος της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που δεν παρέχει νομική προστασία στις ενώσεις προσώπων του ίδιου φύλου, η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (High Court) του Σαπόρο απέρριψε τη διεκδίκηση αποζημίωσης των εναγόντων από την κυβέρνηση.

«Πίστευα ότι η απόφαση θα ήταν συντηρητική, όμως τελικά ξεπέρασε τις προσδοκίες μου», είπε στους δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της απόφασης ένας από τους ενάγοντες, ο οποίος δεν αποκάλυψε το όνομά του. «Δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυά μου».

Η συζήτηση για το αν οι νόμοι της Ιαπωνίας κατά του γάμου προσώπων του ίδιου φύλου είναι αντισυνταγματικοί είχε διχάσει κατώτερα δικαστήρια, με ένα περιφερειακό δικαστήριο να την έχει θεωρήσει συνταγματική, αλλά άλλα να υποστηρίζουν πως είναι αντισυνταγματική σε διάφορους βαθμούς.

Αν και δημοσκοπήσεις από το 2023 δείχνουν ότι περίπου το 70% των πολιτών υποστηρίζει το γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, το συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα είναι αντίθετο σ' αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.