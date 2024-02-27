Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει από τον Ιούλιο περίπου 6.700 κιβώτια με εκατομμύρια πυρομαχικά στη Ρωσία για να τη στηρίξει στον πόλεμό της στην Ουκρανία, μετέδωσαν σήμερα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον υπουργό Άμυνας.

Σε χθεσινή του ενημέρωση ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας Σιν Ουόν- σικ δήλωσε ότι τα κιβώτια ενδέχεται να περιείχαν περισσότερες από 3 εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού 152 χιλιοστών, ή 500.000 οβίδες 122 χιλιοστών.

«Θα μπορούσε να είναι ένα μίγμα των δύο και μπορεί κανείς να πει ότι τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια οβίδες έχουν σταλεί», πρόσθεσε ο Σιν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap.

«Εκατοντάδες εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών στη Βόρεια Κορέα λειτουργούν στο 30% των δυνατοτήτων τους λόγω ελλείψεων σε πρώτες ύλες και ηλεκτρικό, αλλά όσα παράγουν οβίδες για τη Ρωσία λειτουργούν πλήρως», σημείωσε ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας.

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον έχουν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα ότι ανταλλάσσουν εξοπλισμό και έχουν επικρίνει τις παραδόσεις όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία. Και οι δύο χώρες αρνούνται τις κατηγορίες αν και έχουν δεσμευθεί να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι η Βόρεια Κορέα έχει προσφέρει περισσότερα από 100.000 κιβώτια πυρομαχικών ή άλλου σχετικού υλικού στη Ρωσία από τον Σεπτέμβριο.

Σε αντάλλαγμα η Βόρεια Κορέα έχει λάβει περίπου 9.000 κιβώτια τα οποία περιείχαν κυρίως τρόφιμα, τα οποία, όπως εξήγησε ο Σιν, έχουν βοηθήσει στη σταθεροποίηση των τιμών στη χώρα.

Εξάλλου ο Σιν δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να προχωρήσει ήδη τον επόμενο μήνα στην εκτόξευση ακόμη ενός δορυφόρου, καθώς η Μόσχα εξακολουθεί να της παρέχει τεχνική βοήθεια. Παράλληλα η Πιονγκγιάνγκ έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ρωσίας σε θέματα τεχνολογίας αεροσκαφών και χερσαίου στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Δεν είναι ξεκάθαρο πόσα θα δώσει η Ρωσία, αλλά όσο περισσότερο εξαρτάται από τις βορειοκορεατικές οβίδες, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός μεταφοράς ρωσικής τεχνολογίας», εκτίμησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

