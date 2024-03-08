Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες Πέμπτη στρατιωτική άσκηση με βολές πυροβολικού, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες που είναι ικανές να πλήξουν τη Σεούλ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του KCNA, το οποίο φροντίζει να υπογραμμίσει ότι η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του βορειοκορεατικού πυροβολικού.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε να εντατικοποιηθεί η εκπαίδευση ώστε οι μονάδες του πυροβολικού να είναι σε θέση να εξαπολύσουν «ανελέητα και αστραπιαία πλήγματα» αμέσως μόλις χρειαστεί να εμπλακούν σε πραγματικό πόλεμο. Ο βορειοκορεάτης ηγέτης τόνισε την ανάγκη να εκπαιδευτούν όλοι οι πυροβολικάριοι στο ανώτερο επίπεδο, σύμφωνα με το KCNA.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, είχε μεταδοθεί πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε στρατεύματα σε μια από τις μεγαλύτερες βάσεις της Βόρειας Κορέας, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

