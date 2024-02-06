Ο ισραηλινός στρατός έχει εκκενώσει τα δύο τρίτα της Γάζας - Στριμωγμένοι στη Ράφα 2,3 εκατομ. άνθρωποι

Τα δύο τρίτα της επικράτειας καλύπτουν οι εντολές εκκένωσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ή 246 τετραγωνικά χιλιόμετρα (95 τετραγωνικά μίλια), δήλωσαν οι παρατηρητές ανθρωπιστικών οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη.

Περισσότερος από τον μισό του πληθυσμού της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων βρίσκεται τώρα στριμωγμένος στην πόλη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο και τις γύρω περιοχές, δήλωσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων ανέρχεται σε 27.478 μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες πολέμου. Το ένα τέταρτο των κατοίκων της Γάζας τώρα λιμοκτονεί και το 85% του πληθυσμού έχει εκδιωχθεί από τα σπίτια του, με εκατοντάδες χιλιάδες να ζουν στριμωγμένοι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σκηνών.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, λίγο μετά την άφιξή του στη χώρα τη Δευτέρα. Είναι η πέμπτη επίσκεψη του Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.