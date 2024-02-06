Σούνακ: Ο καρκίνος του βασιλιά εντοπίστηκε νωρίς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ αποκάλυψε πως ο καρκίνος με τον οποίο διαγνώστηκε ο βασιλιάς Κάρολος εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο, κάτι που βελτιώνει την πρόγνωση ως προς την αντιμετώπιση.

Σε πρωινή συνέντευξη στο ραδιόφωνο του BBC ο κ. Σούνακ είπε πως είναι «σοκαρισμένος και λυπημένος» με την είδηση της διάγνωσης, αλλά πρόσθεσε πως «ευτυχώς» ο καρκίνος «εντοπίστηκε νωρίς».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως όλοι ελπίζουν ο βασιλιάς «να λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται και να έχει πλήρη ανάρρωση».

Όπως συμπλήρωσε, αυτό ελπίζουν και για αυτό προσεύχονται όλοι, με τον ίδιο να είναι σε τακτική επαφή με τον Κάρολο. «Και θα συνεχίσω να επικοινωνία μαζί του όπως συνήθως», κατέληξε.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Daily Mail, ο δευτερότοκος γιος του Καρόλου, ο δούκας του Σάσεξ Χάρι ήδη πετάει προς Λονδίνο από την Καλιφόρνια.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στις πιθανές μορφές καρκίνου με τον οποίο έχει διαγνωστεί ο 75χρονος μονάρχης.

Πιο κοινός τύπος καρκίνου στους άνδρες άνω των 75 είναι αυτός του προστάτη, κάτι που έχει αποκλειστεί από το Παλάτι.

Ακολουθούν ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του εντέρου. Τέταρτος πιο συχνός τύπος καρκίνου είναι αυτός της ουροδόχου κύστης, με κάποιους βασιλικούς συντάκτες να επισημαίνουν ότι στο πλαίσιο της επέμβασης για τον διογκωμένο προστάτη στην οποία υποβλήθηκε προ μιάμισης εβδομάδας ο Κάρολος, οι γιατροί θα είχαν εξετάσει και την ουροδόχο κύστη.

Πηγή: skai.gr

