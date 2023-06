Ο Καναδάς καίγεται, οι ΗΠΑ πνίγονται από τους καπνούς - Βίντεο & φωτογραφίες

Το Κεμπέκ, που πλήττεται σκληρά από τις ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιές, αναμένει με ανυπομονησία διεθνείς ενισχύσεις, καθώς οι καπνοί από τις περίπου 400 εστίες στον Καναδά πλήττουν τις ΗΠΑ, όπου κάπου 100 εκατομμύρια Αμερικανοί αναπνέουν αέρα εξαιρετικά κακής ποιότητας.

Οι εξελίξεις στον Καναδά αποτελούν «ακόμη μια ανησυχητική ένδειξη του τρόπου που η κλιματική κρίση πλήττει τις ζωές μας», δήλωσε χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Μετά τις καναδικές επαρχίες Αλμπέρτα (δυτικά) και Νέα Σκοτία (ανατολικά), είναι σειρά του Κεμπέκ να βιώσει πυρκαγιές έκτασης που «δεν είχε ξαναδεί ποτέ»: σχεδόν 140 φωτιές ήταν ενεργές χθες, ανάμεσά τους περίπου 40 που χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας των Δασών από τις Πυρκαγιές (Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU). Και δεν αναμένεται να σημειωθούν βροχές πριν από το βράδυ της Δευτέρας.

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H