Δυστοπικές εικόνες στη Νέα Υόρκη από τη φωτιά στον Καναδά – «Χάθηκαν» οι ουρανοξύστες από τον καπνό - Φωτό

Σε περισσότερες από δώδεκα Πολιτείες των ΗΠΑ έχει σημάνει συναγερμός σήμερα Τετάρτη για την ποιότητα του αέρα, καθώς ο καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά μεταφέρεται με τον άνεμο νοτιότερα. Ο ουρανός πολλών πόλεων έχει πάρει ένα γκριζωπό, θολό χρώμα και τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Στελέχη των υπηρεσιών Υγείας από το Βερμόντ μέχρι τη Νότια Καρολίνα, στην Ανατολική Ακτή, αλλά επίσης και στο Οχάιο και το Κάνσας, στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ, κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν στο ύπαιθρο. Τα μικροσωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην αναπνοή και ενέχουν κινδύνους για την υγεία, προειδοποίησαν.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε έκτακτο δελτίο συναγερμού για την ποιότητα του αέρα από τη Νέα Αγγλία μέχρι τη Νότια Καρολίνα.

«Η χρήση μάσκας ίσως να βοηθά να περιοριστεί το πρόβλημα, για όσους πάσχουν από ασθένειες του αναπνευστικού. Αναμένεται περισσότερος καπνός την Πέμπτη και την Παρασκευή», ανέφερε στο Twitter το γραφείο της NWS στην Ουάσινγκτον.

Τα σχολεία στην Ανατολική Ακτή ακύρωσαν υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αθλητικούς αγώνες και εκδρομές, για να προστατευθούν οι μαθητές. Στην Μπιθεσντά, στο Μέριλαντ, ένα λύκειο μετέφερε την τελετή αποφοίτησης σε εσωτερικό χώρο ενώ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ένα δημοτικό ανέβαλε τον σχολικό χορό του. Ένα σχολείο στο Μονκλέρ του Νιου Τζέρσι ακύρωσε την εκδρομή της πέμπτης τάξης σε ένα ψυχαγωγικό πάρκο.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης τα δημόσια σχολεία λειτουργούσαν κανονικά, όμως ακύρωσαν ή μετέφεραν σε εσωτερικούς χώρους τις υπαίθριες δράσεις τους.

Ο ουρανός πάνω από τη Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες πόλεις έχει πάρει γκρίζο χρώμα και ο αέρας μυρίζει έντονα καμένο ξύλο. Σε πολλά μέρη ο ανατέλλων ήλιος εμφανίστηκε σαν ένας μικρός, πορτοκαλί δίσκος. Οι ουρανοξύστες της πόλης, που συνήθως διακρίνονται από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, σχεδόν εξαφανίστηκαν στο θάμπος.

LIVE: Hudson River barely visible as Canada wildfires cast haze over New York City https://t.co/5EGWlXTGS9