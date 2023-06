«Πνιγμένες» στον καπνό οι ΗΠΑ λόγω των δασικών πυρκαγιών στον Καναδά - Κίνδυνος για την υγεία εκατομμυρίων πολιτών (Φωτογραφίες)

Σε ένα σύννεφο καπνού έχει τυλιχθεί ολόκληρη η Βόρεια Αμερική, με το σκηνικό να μοιάζει απόκοσμο λόγω των δασικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στον Καναδά.

Ο καπνός έχει καλύψει μεγάλες πόλεις στο Οντάριο και το Κεμπέκ, συμπεριλαμβανομένου του Τορόντο και των γύρω περιοχών του φτάνοντας μέχρι την Νέα Υόρκη και το Κονέκτικατ, με την ποιότητα του αέρα να έχει χαρακτηριστεί ως «ανθυγιεινή». Στη Νέα Υόρκη, φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το πρωί της Τρίτης έδειξαν μια πορτοκαλί ομίχλη να καλύπτει τον ορίζοντα της πόλης λόγω του καπνού από τον Καναδά που έχει ταξιδέψει νότια. Διάσημα μνημεία στη Νέα Υόρκη όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας μετά δυσκολίας φαίνονται.

Apocalyptic Times Square as heavy Haze has been spreading across NYC from #CanadaWildfires



Video by Kevin RC Wilson Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/rjhigl0Mr3