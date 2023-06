Νόβα Καχόβκα: Τα ορμητικά νερά παρέσυραν άγνωστο αριθμό ναρκών ξηράς - «Δεν ξέρουμε πια πού βρίσκονται, τις πήρε το ρέμα»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Ερυθρός Σταυρός μετά την ανατίναξη του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στην Χερσώνα, καθώς πέραν όλων των άλλων καταστροφών και υλικών ζημιών που προκλήθηκαν, η πλημμύρα εμποδίζει πλέον και τον εντοπισμό ναρκών ξηράς.

Η περιοχή ήταν ναρκοθετημένη κυρίως από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες μόλις κατέλαβαν την Χερσώνα φρόντισαν να οχυρώσουν τις θέσεις τους.

Σύμφωνα με το BBC, αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε ότι οι νάρκες πλέον δεν μπορούν να εντοπιστούν και συνιστούν απειλή όχι μόνο για τους κατοίκους της Χερσώνας, αλλά και για όσους έρχονται να βοηθήσουν.

«Ξέραμε πού ήταν ο κίνδυνος, αλλά τώρα δεν ξέρουμε» είπε ο ίδιος στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. «Το μόνο που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι βρίσκονται όπου τις έχει πάει το νερό» πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της στρατιωτικής Νότιας Διοίκησης της Ουκρανίας δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση: «Πολλές νάρκες έχουν εκτοπιστεί και έγιναν πλωτές. Αποτελούν μεγάλο κίνδυνο» είπε, εξηγώντας ότι είναι πιθανό να εκραγούν εάν πέσουν πάνω σε κάποιο εμπόδιο.

Mines planted by both sides continue to resurface & detonate after the destruction of Nova Kakhovka Dam. pic.twitter.com/ydKRcVvCSG