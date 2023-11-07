Ισραήλ: Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, εξαπέλυσε απόψε νέα επίθεση με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ.

Στην ευρύτερη περιοχή της ισραηλινής μεγαλούπολης ήχησαν σειρήνες συναγερμού αρκετές φορές στη διάρκεια της ημέρας.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω ανάρτησης στο Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Το Ισραήλ αναφέρει πως από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, πάνω από 9.000 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τη Λωρίδα της Γάζας, με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση να αναλαμβάνει την ευθύνη στις περισσότερες περιπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

