Στο Περού ιδρύεται ειδική μονάδα της αστυνομίας για την καταπολέμηση των εκβιάσεων, εγκληματικής πρακτικής που έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα των Άνδεων και πλήττει τόσο μικρούς εμπόρους, όσο και επιχειρηματίες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών.

«Επιχειρησιακή μονάδα, μαζί με αυτές των υπηρεσιών πληροφοριών και ποινικών ερευνών, θα αποτελέσουν το τέλειο τρίγωνο για να ξεριζωθούν οι εκβιάσεις στη χώρα», δήλωσε ο Βισέντε Ρομέρο, σύμφωνα με τον οποίο η όψη του οργανωμένου εγκλήματος στο Περού έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της παρουσίας στο έδαφος της χώρας της διεθνούς συμμορίας Tren de Aragua, που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

Από την αρχή της χρονιάς, έχουν καταγραφτεί κάπου 12.730 καταγγελίες για απόπειρες εκβιάσεων, έναντι 8.486 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με άλλα λόγια διαπιστώνεται αύξηση 33%, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.