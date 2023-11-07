Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρότεινε χθες Δευτέρα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «τριήμερη κατάπαυση πυρός» προκειμένου να συμφωνήσει η Χαμάς στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, όπως μεταδίδει σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios που επικαλείται αμερικανούς και ισραηλινούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονομάζει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε το Axios για διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Κατάρ σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο, το οποίο προβλέπει πως «η Χαμάς θα απελευθέρωνε 10-15 ομήρους» και στο διάστημα της «τριήμερης κατάπαυσης του πυρός» η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση «θα ταυτοποιούσε όλους τους ομήρους» και θα έδινε στη δημοσιότητα «λίστα με ονόματα».

Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «ο Νετανιάχου είπε στον Μπάιντεν πως δεν εμπιστεύεται τη Χαμάς» και ότι δεν πιστεύει πως (η Χαμάς) προτίθεται να αποδεχθεί συμφωνία για τους ομήρους.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε πως δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συνομιλίες του προέδρου Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.