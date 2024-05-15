Συνελήφθη χθες ένας 27χρονος από το Πακιστάν ύστερα από ένταλμα του ανακριτή Σύρου για το μακελειό στη Μύκονο μεταξύ Ινδών και Πακιστανών.

Από το επεισόδιο έχασε τη ζωή του ένα άτομο και ένα ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά.

Συνολικά προσήχθησαν τέσσερα άτομα που εμπλέκονταν στην ανθρωποκτονία. Επίσης κάποιοι απ αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες, περί όπλων, ναρκωτικών και ένας για παράνομη διαμονή στη χώρα.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης του μακελειού δεν είχε ταυτοποιηθεί μεταξύ των τεσσάρων που είχαν προσαχθεί.

Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες (2 Πακιστανοί και 2 Ινδοί) αφέθηκαν ελεύθεροι.



Πηγή: skai.gr

