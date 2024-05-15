Το ζυμαρικό που αδυνατίζει: Μακαρόνια από ρίζα Konjac

Η ρίζα konjac, γνωστή και ως γλυκομαννάνη, είναι μία διαιτητική ίνα που στην Ασία είναι πολύ διαδεδομένη και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο ως πηγή τροφής, καθώς και για ιατρικούς λόγους (άσθμα, εγκαύματα, πόνο στο στήθος και δερματικές παθήσεις).

Στον δυτικό κόσμο, η ρίζα konjac χρησιμοποιείται κυρίως ως συμπλρηρώματα διατροφής, ως πρόσθετο στα τρόφιμα αλλά και ως βασικό συστατικό για να παρασκευαστούν ζυμαρικά, noodles ή αρτοσκευάσματα.

Τι είναι το konjac και ποια προϊόντα υπάρχουν στο εμπόριο:

Το φυτό konjac έχει μια αμυλούχα ρίζα που ονομάζεται βολβός. Αυτό είναι υψηλό σε ένα είδος διαιτητικών ινών που ονομάζεται γλυκομαννάνη. Για την επεξεργασία του χρησιμοποιείται αυτό το μέρος του φυτού ως συμπλήρωμα διατροφής και για την παραγωγή αλευριού και ζελέ υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες.

Πολλά διαφορετικά προϊόντα χρησιμοποιούν κορμό konjac, όπως:

Αλεύρι Konjac: Οι παραγωγοί το κάνουν αλέθοντας ξηρούς βολβούς konjac για να φτιάξουν αλεύρι. Οι άνθρωποι μπορούν στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν ζυμαρικά.

Ζελέ Konjac: Μετά από περαιτέρω επεξεργασία, το αλεύρι konjac μπορεί να σχηματίσει ζελέ ή κόμμι. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτική λύση στη ζελατίνη, την οποία οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πυκνωτικό τροφίμων.

Διαλυτές ίνες Konjac: Ο καθαρισμός του ζελέ konjac το μετατρέπει περαιτέρω σε διαλυτή ίνα που χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής.

Το Konjac έχει πολλά πιθανά οφέλη για την υγεία, κυρίως χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε γλυκομαννάνη, τη διαλυτή διαιτητική ίνα που απαντάται φυσικά στο φυτό konjac.

Καλύτερη διαχείριση σακχάρου

Σήμερα, η τρέχουσα βιβλιογραφία αναφέρει ότι η κατανάλωση ενός μείγματος γλυκομαννάνης και αμερικανικού τζίνσενγκ (ginseng) μπορεί να οδηγήσει σε μέτρια βελτίωση στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Μια ανασκόπηση του 2015, διαπίστωσε επίσης ότι η κατανάλωση γλυκομαννάνης, βελτίωσε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, καθώς προσέφερε μεγαλύτερο κορεσμό και αίσθημα πληρότητας.

Διαχείριση βάρους

Η γλυκομαννάνη που παρασκευάζεται από konjac μπορεί να είναι ευεργετική για άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος. Πολυάριθμες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το συμπλήρωμα διαλυτών διαιτητικών ινών βοήθησε τα υπέρβαρα άτομα να μειώσουν το σωματικό τους βάρος. Οι συμμετέχοντες έλαβαν το συμπλήρωμα ως μέρος μιας ισορροπημένης, ελεγχόμενης θερμιδικής δίαιτας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μεταξύ των ερευνών παραμένουν αντικρουόμενα. Ακόμη, οι παρενέργειες του συμπληρώματος φυτικών ινών περιλαμβάνουν κοιλιακή δυσφορία, διάρροια και δυσκοιλιότητα εάν δεν ληφθεί σωστά. Πράγματι, είναι γνωστό ότι η γλυκομαννάνη μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να αισθάνεται χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιβραδύνοντας τον ρυθμό της πέψης. Επομένως είναι λιγότερο πιθανό να καταναλώσεις υπερβολικές ποσότητες φαγητού και snacks μεταξύ των γευμάτων σου.

Βοηθάει στη μείωση της χοληστερίνης

Η υψηλή χοληστερόλη αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού. Η ιατρική κοινότητα συνιστά υδατοδιαλυτές ίνες για την υποστήριξη υγιών επιπέδων χοληστερόλης και διαχείρισης βάρους. Μια μελέτη από το 2017 διερεύνησε ποια δόση γλυκομαννάνης θα μπορούσε να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης. Οι ερευνητές βρήκαν ότι 3 γραμμάρια την ημέρα είναι ευεργετικά σε υγιείς ενήλικες , πάντα με την παρακολούθηση γιατρού και διαιτολόγου.

Είναι σύμμαχος κατά της δυσκοιλιότητας

Η λήψη ενός συμπληρώματος γλυκομαννάνης μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των κινήσεων του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Πληθώρα μελετών, διαπίστωσε ότι η λήψη γλυκομαννάνης βελτίωσε τη συχνότητα των κινήσεων του εντέρου σε παιδιά με δυσκοιλιότητα. Ωστόσο, άλλες έρευνες διαπίστωσαν επίσης ότι η λήψη γλυκομαννάνης δεν βελτιώνει πάντα τη συσταλτικότητα του εντέρου. Αναφέρεται επίσης ότι, η λήψη συμπληρωμάτων γλυκομαννάνης μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα δυσκοιλιότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γλυκομαννάνη αυξάνει τη συχνότητα των κενώσεων βελτιώνοντας σημαντικά, την χρόνια δυσκοιλιότητα.

Προσφέρει υγιές δέρμα

Η γλυκομαννάνη μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν την υγεία του δέρματός τους.Για παράδειγμα, μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι η γλυκομαννάνη μπορεί να προσφέρει οφέλη ως τοπική θεραπεία για την ακμή, καθώς και να βελτιώσει τη συνολική υγεία του δέρματος.Εκτός από την υποστήριξη της υγείας του δέρματος, η γλυκομαννάνη φάνηκε να βοηθάει και στην επούλωση πληγών υποστηρίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το konjac;

Τα συμπληρώματα διατροφής «Konjac glucomannan» είναι διαθέσιμα στα περισσότερα καταστήματα υγιεινής διατροφής. Η ακριβής δόση του konjac που πρέπει να λάβει ένα άτομο εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο θα το πάρει, καθώς και από την ηλικία και τη συνολική κατάσταση της υγείας του. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) δεν ελέγχει τα συμπληρώματα, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να τα προμηθευτείς μόνο κατόπιν συμβουλής του γιατρού ή του διαιτολόγου σου, όπως και κάθε άλλο συμπλήρωμα.

Σχετικοί κίνδυνοι και ισχυρισμοί: Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία έχουν απαγορεύσει τα ζελέ konjac λόγω κινδύνου πνιγμού. Τα συμπληρώματα Konjac μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, επομένως τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους πριν τα λάβουν. Άλλα άτομα μπορεί να εμφανίσουν διάρροια όταν λαμβάνουν συμπληρώματα konjac, καθώς επηρεάζει τις κινήσεις του εντέρου.

Τα προϊόντα Konjac μπορεί να έχουν οφέλη για την υγεία σου όπως και πολλά άλλα φυτά και βότανα. Όμως, είναι σημαντικό πριν λάβεις οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής να συμβουλευτείς έναν επαγγελματία υγείας. Κάθε συμπλήρωμα πρέπει να λαμβάνεται στις σωστές αναλογίες και κατόπιν παρακολούθησης, ώστε να προσφέρει τα οφέλη που του αποδίδονται.

