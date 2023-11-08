Η Ουάσιγκτον τόνισε χθες πως θα εναντιώνονταν σε νέα μακρόχρονη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, την επομένη της δήλωσης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η χώρα του θα αναλάβει «τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στον θύλακο αφού τερματιστεί ο πόλεμος που κήρυξε στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Κατά την άποψή μας, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης αυτών των αποφάσεων, η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα παραμείνει παλαιστινιακό έδαφος», δήλωσε χθες Τρίτη κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

«Γενικά μιλώντας, δεν υποστηρίζουμε την επιβολή νέας κατοχής της (Λωρίδας της) Γάζας, ούτε το Ισραήλ» την επιδιώκει, συνέχισε.

Το Ισραήλ απέσυρε με μονομερή απόφαση το 2005 τους στρατιώτες του και τους εποίκους από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής.

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο έχουν επιβάλει αυστηρό χερσαίο, αεροπορικό και θαλάσσιο αποκλεισμό της αφότου πήρε την εξουσία η Χαμάς εκεί, το 2007.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνωρίζει μολαταύτα ότι «είναι αδύνατη η επιστροφή στο status quo» πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος, την πιο πολύνεκρη από καταβολής του κράτους του Ισραήλ το 1948, πάντα κατά τον κ. Πατέλ.

«Το Ισραήλ και η περιοχή πρέπει να έχουν ασφάλεια και η Γάζα δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι πλέον βάση από την οποία θα εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον των πολιτών του Ισραήλ ή οποιουδήποτε άλλου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Νετανιάχου είπε προχθές Δευτέρα πως η χώρα του θα αναλάβει «επ’ αόριστον» τη «γενική ευθύνη για την ασφάλεια» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, για να εμποδιστεί, κατ’ αυτόν, κάθε επιστροφή της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν ακατάπαυστα τον θύλακο κι εντείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με πάνω από 1.400 νεκρούς στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχους που σκοτώθηκαν αυθημερόν, κατά τις αρχές. Πάνω από 10.000 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους επίσης άμαχοι, έχουν σκοτωθεί και άλλοι 20.000 και πλέον έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

