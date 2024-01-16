Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο ομήρου της Χαμάς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) αντέκρουσαν τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται για τους θάνατο του Ιτάι Σβίρσκι, ενός εκ των δύο ομήρων που φέρονται να σκοτώθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι αναφέρθηκε μόνο στην περίπτωση του Σβίρσκι, υπογραμμίζοντας ότι «ο Ιτάι δεν σκοτώθηκε από τις δυνάμεις μας. Αυτό είναι ένα ψέμα της Χαμάς. Το κτίριο στο οποίο κρατούνταν (οι όμηροι) δεν αποτέλεσε στόχο που χτυπήθηκε από τις δυνάμεις μας».

Σε συνέντευξη Τύπου, τόνισε πως «δεν εξαπολύουμε επίθεση σε τοποθεσία όπου γνωρίζουμε πως μπορεί να βρίσκονται όμηροι». Ωστόσο, παραδέχθηκε πως «δεν γνωρίζαμε την ακριβή τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο» και ότι «εκ των υστέρων, (είμαστε σε θέση να) γνωρίζουμε πως πλήξαμε στόχους κοντά στο μέρος όπου κρατούνταν».

Σε συνέχεια του βίντεο με τους τρεις ισραηλινούς ομήρους, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ – ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς – ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο δύο εξ αυτών: του 53χρονου Γιόσι Σαράμπι και του 38χρονου Ιτάι Σβίρσκι.

Οι τρεις όμηροι είχαν απευθύνει έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι. Το βίντεο, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους».

Στο σημερινό βίντεο, όπου παρουσιάζονται τα δύο πτώματα, η όμηρος Νόα Αργκαμάνι λέει πως τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Σαράμπι. Συμπληρώνει ότι ο Σβίρσκι βρήκε επίσης τον θάνατο σε άλλη επίθεση.

Η 26χρονη αφηγείται ότι βρισκόταν μαζί με τους Σαράμπι και Σβίρσκι σε κτίριο που βομβαρδίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF). Είπε ότι μαχητές των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ τους ανέσυραν από τα ερείπια, αλλά ο 53χρονος Γιόσι Σαράμπι υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο νύχτες αργότερα, κατά τη μεταφορά τους σε άλλη τοποθεσία, σκοτώθηκε ο 38χρονος Ιτάι Σβίρσκι από ισραηλινό πλήγμα, συμπλήρωσε.

«Ο Ιτάι Σβίρσκι και ο Γιόσι Σαράμπι σκοτώθηκαν εξαιτίας των δικών μας αεροπορικών επιθέσεων, από τις IDF. Σταματήστε αυτήν την τρέλα και γυρίστε μας σπίτι, στις οικογένειές μας, όσο ακόμη είμαστε ζωντανοί», αναφέρει η 26χρονη Νόα Αργκαμάνι στο σημερινό βίντεο.

Για «άσκηση ψυχολογικής βίας» κατηγόρησε τη Χαμάς ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εάν δεν συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν απολύτως λόγο να απελευθερώσει άλλους ομήρους.

Η 26χρονη Νόα Αργκαμάνι συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ που εξελίχθηκε σε αιματοχυσία την 7η Οκτωβρίου. Βιντεοσκοπήθηκε από τους απαγωγείς της που τη μετέφεραν με μοτοσικλέτα στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς εκλιπαρούσε απεγνωσμένα για τη ζωή της.

Ο 53χρονος Γιόσι Σαράμπι απήχθη, μαζί με τον αδελφό του, από το κιμπούτς Μπεερί. Η σύζυγός του κατάφερε να σώσει τις κόρες τους, ενώ η οικογένεια του αδελφού του ξεκληρίστηκε.

Ο 35χρονος Ιτάι Σβίρσκι απήχθη επίσης κατά την επίθεση στο κιμπούτς Μπεερί, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς του.

Η δημοτικότητα του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταποντίστηκε μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης του καταλογίζει ότι απέτυχε να προετοιμάσει επαρκώς τις υπηρεσίες ασφαλείας για μια επίθεση αυτής της κλίμακας.

Πολλοί Ισραηλινοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει πράξει τα δέοντα για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, απαιτώντας την επίτευξη νέας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που θα αναθερμάνει τις ελπίδες για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

