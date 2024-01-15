Κροατία: Η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει τις δημοσιογραφικές διαρροές με αμφιλεγόμενο νόμο

Ένα νέο νομοσχέδιο στην Κροατία προτάθηκε από το κυβερνών κόμμα HDZ και στοχεύει στην τροποποίηση του ποινικού κώδικα για την καθιέρωση ποινής φυλάκισης έως και τριών ετών για διαρροές από δικαστικές έρευνες. Το νομοσχέδιο επικρίθηκε από βουλευτές της αντιπολίτευσης από το κόμμα Možemo! κόμματος την Κυριακή, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το νέο νομοσχέδιο επιτρέπει την παρακολούθηση.

«Παρόλο που το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εξαίρεση για τους δημοσιογράφους, η διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία – πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπει τις υποκλοπές, αλλά και την κατάσχεση τυχόν κινητών τηλεφώνων ή υπολογιστών [από τους ερευνητές]», δήλωσε η βουλευτής Ursa Raukar-Gamulin σε εκδήλωση Τύπου, όπως μετέδωσε η Hina.

Το νομοσχέδιο αναμενόταν να ψηφιστεί στη νέα σύνοδο του κοινοβουλίου από την κυβερνητική πλειοψηφία υπό την ηγεσία του HDZ του πρωθυπουργού Andrej Plenkovic. Θα εισάγει ποινική ευθύνη για οποιονδήποτε διαρρέει εμπιστευτικές πληροφορίες έρευνας στον Τύπο – αν και οι διατάξεις του δεν θα ισχύουν για τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης.

Το νομοσχέδιο έρχεται μετά από μια σειρά από μεγάλα και μικρότερα σκάνδαλα και έρευνες διαφθοράς που εμπλέκουν μέλη του κόμματος HDZ, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να ανεβάζουν τον αριθμό των παραιτήσεων και απολύσεων του υπουργικού συμβουλίου σε περισσότερες από 30 από τότε που ο Plenkovic ανέλαβε την εξουσία το 2016.

«Υπάρχουν άνθρωποι στο σύστημα που αρνούνται να σιωπήσουν σχετικά με τις συγκαλύψεις κατά τη διάρκεια των ερευνών [για διαφθορά] και τις αναφέρουν στα μέσα ενημέρωσης προς το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε η Raukar-Gamulin.

Το νομοσχέδιο έρχεται επίσης ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών φέτος, αν και η ακριβής ημερομηνία της ψηφοφορίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Σύμφωνα με τις εικασίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι είτε τον Απρίλιο-Μάιο είτε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το μικρό πρασινοαριστερό κόμμα Možemo! («Μπορούμε!») διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο τέσσερις βουλευτές στο κοινοβούλιο των 151 εδρών. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσίευσε η Nova TV τον Δεκέμβριο, είναι σήμερα πέμπτο, με ποσοστό 6,8% των ψήφων. Το κυβερνών HDZ (ΕΛΚ) φαίνεται να έχει αδιαφιλονίκητο προβάδισμα με 28,2%, ακολουθούμενο από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SDP (S&D) με 12,9%.

«Δεν έχουμε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οπότε δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου», δήλωσε η επικεφαλής του κόμματος Sandra Bencic, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο παραβιάζει «δικαιώματα και πρότυπα που είχαμε επιτύχει με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και καλώντας τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών να αντιταχθούν ηχηρά στο νομοσχέδιο.

Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων HND κατακεραύνωσε επίσης το νομοσχέδιο την Παρασκευή (12 Ιανουαρίου), με τον επικεφαλής της Hrvoje Zovko να δηλώνει ότι το νομοσχέδιο έχει «επικίνδυνες προθέσεις» και ότι η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με «πλήγμα τόσο στη δημοσιογραφία ως επάγγελμα όσο και στο δημόσιο συμφέρον», καθώς θεωρείται ότι ο νόμος πιθανόν θα κάνει τις εμπιστευτικές πηγές να φοβούνται να μιλήσουν στον Τύπο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.