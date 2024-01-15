Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο η 26χρονη όμηρος Νόα Αργκαμάνι δηλώνει ότι δύο από τους συγκρατούμενούς της είναι νεκροί, εξαιτίας των χτυπημάτων του ισραηλινού στρατού. Το βίντεο έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην ισραηλινή κοινή γνώμη.

🚨 BREAKING: HAMAS ANSWER THEIR GUESSING GAME VIDEO



The latest update from Hamas claims that two of the three hostages featured in their previous video are dead as a result of the Israeli bombing of Gaza.



The surviving hostage, Noa Argamani: "Stop this madness and bring us home… pic.twitter.com/HyQhthVuO7 January 15, 2024

Είχε προηγηθεί ένα άλλο μακάβριο βίντεο, στο οποίο Χαμάς υποστήριζε ότι θα αποκάλυπτε το βράδυ της Δευτέρας εάν τρεις όμηροι είναι ζωντανοί ή νεκροί – συμπεριλαμβανομένης της Αργκαμάνι, της οποίας η απαγωγή σόκαρε τον κόσμο. Στο βίντεο η ισλαμιστική οργάνωση ρωτά τους θεατές «τι πιστεύετε;» - αναφερόμενη στην τύχη των παρευρισκόμενων στο φεστιβάλ Nova, Νόα Αργκαμάνι, Γιόσι Σαράμπι, 53 ετών, και Ιτάι Σβίρσκι, 38 ετών. Αλλά το επόμενο βίντεο δείχνει την κοπέλα να λέει ότι οι άλλοι δύο Ισραηλινοί αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν από «τα δικά μας χτυπήματα των IDF», αναφερόμενη στον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: skai.gr

