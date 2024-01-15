Πάνω από 3.000 Ουκρανοί ασθενείς σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία

Από την έναρξη του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ συντονίζει την τακτική ιατρική διακομιδή Ουκρανών ασθενών που είτε πάσχουν από χρόνιες ασθένειες είτε έχουν τραυματιστεί λόγω του πολέμου.

Μέχρι σήμερα, μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ πάνω από 3.000 Ουκρανοί ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη για να λάβουν εξειδικευμένη περίθαλψη.

Η εν λόγω επιχείρηση ιατρικής διακομιδής που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 είναι η μεγαλύτερη που έχει συντονίσει το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι σήμερα.

Ασθενείς έχουν μεταφερθεί για θεραπεία σε νοσοκομεία 22 ευρωπαϊκών χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Οι διακομιδές υποστηρίζονται περαιτέρω από τον ενωσιακό κόμβο Medevac στο Ζέσουφ (Rzeszów) της Πολωνίας, όπου οι ασθενείς λαμβάνουν νοσηλευτική φροντίδα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι ασθενείς μεταφέρονται μέσω ξηράς από την Ουκρανία στην Πολωνία, και από τον κόμβο Medevac διακομίζονται αεροπορικώς σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε σχετικά: «Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά στις φρικαλεότητες που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει καθημερινά ο ουκρανικός λαός. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις αδίστακτες επιθέσεις της κατά των μη στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο καθώς έχουν μεταφερθεί πάνω από 3.000 Ουκρανοί ασθενείς σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και στις 22 χώρες που έχουν ανοίξει τα νοσοκομεία τους σε ασθενείς που χρήζουν θεραπείας. Μαζί, σώζουμε ζωές.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: «Μέχρι σήμερα, μέσω των μηχανισμών αλληλεγγύης της ΕΕ, 3.000 Ουκρανοί ασθενείς που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης έχουν μεταφερθεί επιτυχώς σε νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη στη γενναιοδωρία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία 22 χωρών. Εξαρχής δηλώνουμε σταθερά ότι, η Ουκρανία και ο λαός της μπορούν να βασιστούν στη στήριξη της ΕΕ για όσο διάστημα χρειαστεί.»

